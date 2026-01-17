Una nueva revisión clínica rebate a Trump: el paracetamol en mujeres embarazadas no aumenta el riesgo de autismo

El consumo de paracetamol por parte de mujeres embarazadas es seguro y no aumenta el riesgo de autismo ni de trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) o discapacidad intelectual en los niños. Esta es la conclusión de una nueva revisión exhaustiva estudios clínicos realizada por investigadores de City St George's de la Universidad de Londres (Reino Unido) y publicada en la revista The Lancet Obstetrics, Gynaecology, & Women's Health.

El estudio es un metaanálisis de 43 estudios cuyos resultados proporcionan "pruebas sólidas" de que tomar paracetamol durante el embarazo es seguro.

De esta forma, rebate al gobierno estadounidense de Donald Trump, que el pasado mes de septiembre sugirió que tomar este fármaco durante el embarazo podía interferir en el desarrollo neurológico de los niños y causar autismo. La afirmación sembró la duda en la opinión pública.

Según explican los autores del nuevo estudio, el gobierno de Trump se basó en informes anteriores que estaban sesgados, no recogían toda la información necesaria para hacer una evaluación de este tipo y no tenían en cuenta a los hermanos o a los antecedentes familiares, que son cruciales.

Comparaciones entre hermanos En esta revisión, el equipo examinó 43 estudios y comparó los embarazos en los que la madre había tomado paracetamol con los que no. Los resultados de los estudios se agruparon en dos bloques entre hermanos nacidos de la misma madre, uno en el que la gestante había tomado paracetamol en el embarazo y otro en el que no (un método que ayuda a controlar la genética compartida, el entorno familiar y las características parentales a largo plazo que los estudios tradicionales no suelen tener en cuenta). En comparación con los embarazos sin exposición al paracetamol, se confirmó que tomar paracetamol durante el embarazo no estaba relacionado con el autismo infantil, el TDAH o la discapacidad intelectual. En los estudios de comparación entre hermanos, los datos incluyeron 262.852 niños evaluados para el autismo, 335.255 para el TDAH y 406.681 para la discapacidad intelectual. "Nuestros hallazgos sugieren que las relaciones descritas anteriormente (por la administración Trump) probablemente se expliquen por la predisposición genética u otros factores maternos, como la fiebre o el dolor subyacente, más que por un efecto directo del paracetamol en sí", subraya Asma Khalil, profesora de Obstetricia y Medicina Materno-Fetal en City St George's y directora del estudio. Khalil es clara: "El paracetamol sigue siendo una opción segura durante el embarazo cuando se toma según las indicaciones. Esto es importante, ya que el paracetamol es el medicamento de primera línea que recomendamos a las mujeres embarazadas con dolor o fiebre, por lo que deben sentirse tranquilas sabiendo que siguen teniendo una opción segura para aliviar sus síntomas". Los autores esperan que esta revisión ponga fin a las dudas sobre el uso del paracetamol durante el embarazo, porque evitar este fármaco cuando hay dolor o fiebre intensa "puede exponer tanto a la madre como al bebé a riesgos conocidos, en particular la fiebre materna no tratada", advierten.