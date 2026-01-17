Mujeres sobre dos ruedas: ¿llega la igualdad al mundo de la moto?

*Objetivo Igualdad se emite los domingos a las 16:30h en el Canal 24 horas y después en RTVE Play

Todas las motoristas con las que hemos hablado en Objetivo Igualdad nos lo dicen, cada vez hay más mujeres que conducen una moto y hablamos de todo tipo de motos: trail, enduro, deportivas, de carretera, naked… Quizás haya tenido que ver la influencia de referentes como las campeonas Laia Sanz, Ana Carrasco, María Herrera o Beatriz Neila. También ha podido influir la gesta de Alicia Sornosa, que en 2011 inició una vuelta al mundo en moto que la convirtió en la primera mujer de habla hispana en conseguirlo. Sornosa viajó sola y recorrió 175.000 kilómetros por los cinco continentes.

Una moto para cada mujer y cada estilo Alicia Sornosa nos cuenta que la pasión por el motor estaba en su vida desde muy pronto, pues su padre es piloto de automovilismo y ella tuvo la oportunidad de correr en circuitos con un coche. La opción de la moto fue algo práctico, primero para desplazarse cómodamente por la ciudad y después se compró una Trail, que se adapta tanto a carretera como a tierra para trasladarse rápidamente desde las afueras al centro de Madrid. "Me fui a hacer un curso para aprender a manejar esta moto por tierra y ahí empezó todo. Empecé a ver que daba una libertad tremenda y que, además, había muy pocas mujeres haciéndolo, porque la mayoría de las mujeres que yo conocía iban en motos de carretera. Me pareció que era muy divertido, muy fácil, que me gustaba. Y empecé a rodar por caminos y por tierra. Y a raíz de eso surgió esta vuelta al mundo". Begoña Calvo Morillo también comenzó a utilizar la moto como medio de transporte hace unos 15 años y esta periodista especializada en motor, hoy día domina la moto deportiva, compite en trofeos amateurs y es instructora de cursos de conducción en el circuito del Jarama: "Intentamos que aprendan a llevar su moto con más seguridad. Lo hacemos en un circuito cerrado porque es más seguro. Le enseñamos a manejar su moto, a frenadas, acelerar, a tomar una curva… Que aprendan a sentirse seguros en carretera". Cristina Mochales empezó a montar en moto tras la pandemia. También hija de motero, una lesión en una pierna la había retirado de otros deportes y decidió disfrutar el motociclismo. Precisamente, el par de sustos que sufrió en carretera por imprudencia de otros conductores fue lo que la animó a cambiar a moto de campo: "Y yo ya había probado la moto de campo que me dejaron en una ocasión y montaba en bicicleta de montaña. Cuando descubrí la moto de campo dije: 'Sí, es que esto es lo mío'. Te caes, pero a 40 y además no te caes, tiras la moto, te lanzas, la tiras y saltas. Y me gusta más porque los peligros yo creo que son menores". Además, nos cuenta que otro aliciente es el contacto con la naturaleza: "De repente ves un corzo o ves un rebaño de ovejas o te metes en un bosque o en un barrizal. Y son otro tipo de retos. La verdad que me gusta más que el de carretera. Yo creo que la clave es encontrar tu moto". La motoviajera Alicia Sornosa ha sido la primera mujer de habla hispana en dar la vuelta al mundo en moto Carolina Pecharromán

Equipaciones que se adaptan a la fisiología femenina Como hemos visto, hasta hace pocos años el motociclismo era un deporte principalmente masculino. Desde las botas hasta las chaquetas, todas las equipaciones y ropa se fabricaban tomando como medida la fisiología masculina. Poco a poco, esto ha ido cambiando y cada vez más marcas ofrecen líneas de mujer en su oferta. Al contrario de lo que algunos siguen pensando, no se trata de una cuestión de gustos o colores "más femeninos", sino de seguridad. “La chaqueta de chico no me está protegiendo donde tiene que proteger“ Begoña Calvo nos hace una demostración de la diferencia entre ponerse una chaqueta de hombre y otra de mujer de su talla: "Aunque sea la más pequeña, la chaqueta de chico me está grande. Las coderas no me llegan al codo, me quedan por el antebrazo. Los hombros están caídos. Me la podría poner, claro, pero no es seguro porque no está protegiendo donde tiene que proteger. La chaqueta de chica me queda perfecta, los codos y los hombros en su sitio y el diseño es más entallado". Y la seguridad es fundamental. Calvo nos dice que le preocupa bastante la cantidad de influencers que en las redes sociales aparecen sin el equipamiento adecuado o conduciendo con una sola mano: "Nuestro equipamiento es nuestro escudo y por supuesto con unas zapatillas de deporte, unas mallas y una camiseta de tirantes, no es un buen escudo. Entonces les pediría como influencers que son, que lleguen a tantísima gente, que conciencien un poco más en el tema de la seguridad". No todas las prendas son igualmente accesibles. Cristina Mochales nos enseña su peto de Trail, un peto de hombre: "Me lo recomendó una piloto profesional. Hay muy poco material, yo no lo he encontrado. Sólo por el hecho de ser de chica te costaba 200€ más. Algunos es verdad que tienen la forma del pecho, pero para mí este es el más completo, me protege igual y… es bastante más económico".

¿Y las motos? También las mismas motos estaban hechas para la fisiología masculina, su estatura y peso, y se van adaptando a las características de las mujeres. Nos lo cuenta Begoña Calvo, que lleva años probando motos como parte de su trabajo periodístico: "Al cogerla yo daba también mi visión. O sea, soy un poquito más bajita, me cuesta más llegar al suelo… todo ese tipo de cosas que era información que normalmente un periodista varón con una estatura normal, con un peso normal puede llevar perfectamente. Y era un poco ver esas diferencias entre un hombre y una mujer a la hora de coger una moto". Begoña Calvo nos confirma que la industria está cambiando: "De hecho, casi todas las marcas se han empezado a adaptar y han empezado a hacer motos con menos altura o con accesorios para que una mujer vaya más segura. El tener los pies en el suelo en una moto da mucha seguridad". “Vieron que una mujer como yo, que soy bajita, podía con una moto de Trail. No era algo solo para tíos grandotes con mucha fuerza“ Alicia Sornosa también nos dice que muchas marcas hacen motos de Trail más ligeras que las que había antes. De hecho, nos confiesa una de las cosas que nos confiesa que llamó la atención en su caso: "Vieron que una mujer pequeñaja como yo, que soy bajita, podía con una moto de Trail. No era algo solo para tíos grandotes con mucha fuerza. Pues yo creo que ahí fue un poco donde empezó a burbujear esto entre las mujeres y hoy en día hay muchas mujeres que llevan motos de Trail". Ana Carrasco: "Es difícil encontrar gente que piense que puedes ser competitiva y ganar carreras"