Detenido un hombre por matar a su pareja en Palma hace 11 meses

La Policía Nacional ha detenido este lunes a un hombre acusado de ser el presunto responsable del homicidio de su pareja, un crimen ocurrido en Palma de Mallorca hace 11 meses.

La Jefatura Superior de Policía de Baleares ha informado este martes sobre el arresto y ha confirmado que mantiene abierta la investigación para esclarecer los hechos.

La hipótesis que se barajó entonces es que la mujer, de unos 30 años, hubiera fallecido debido a una intoxicación, según han detallado a la agencia Europa Press fuentes próximas a las pesquisas.

Sin embargo, los resultados de la autopsia arrojaron que la muerte, ocurrida en su domicilio, podría haber sido provocada por la acción de otra persona. Los agentes del Grupo de Homicidios abrieron una investigación y, finalmente, este lunes han dado con el sospechoso, la pareja sentimental de la víctima, quien fue arrestado como supuesto autor de un delito de homicidio.

De confirmar la justicia este caso como violencia de género, serían 47 las víctimas por este tipo de violencia en 2025 en España. Desde que el Gobierno comenzó en 2003 a recabar datos estadísticos de esta lacra, más de 1.300 mujeres han perdido la vida por violencia de género.