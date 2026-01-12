Un camión atropella a varios manifestantes en Los Ángeles durante una marcha en apoyo a las protestas en Irán
- El suceso ha ocurrido durante una marcha celebrada en el barrio de Westwood, donde se congregaban cientos de personas
- El incidente coincide con el aumento de la tensión diplomática entre Washington y Teherán
Un camión ha arremetido en la tarde del domingo contra una multitud que se reunía en Los Ángeles para mostrar su apoyo a las protestas en Irán, según ha informado la cadena local KNBC. El suceso ha ocurrido durante una marcha celebrada en el barrio de Westwood, donde se han congregado cientos de personas.
Por el momento, no está claro si el atropello ha causado heridos ni cuántos podrían ser. Las autoridades investigan las circunstancias del incidente y tratan de esclarecer si se trató de un acto intencionado o de un accidente, de acuerdo con la información difundida por Reuters.
El vehículo implicado es un camión de U-Haul, una empresa de alquiler de camiones y furgonetas para mudanzas que opera con sistemas de autoservicio y recogidas y devoluciones. De momento, no se han facilitado detalles sobre el conductor ni sobre cómo se produjo la irrupción del camión en la concentración.
Tensión entre Washington y Teherán
El incidente se produce en un contexto de creciente tensión en torno a Irán. En las últimas horas, el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchi, ha criticado el apoyo del expresidente Donald Trump a los manifestantes tras la muerte de una mujer en Estados Unidos en un operativo del ICE, mientras Washington evalúa posibles nuevas acciones frente a Teherán.
La organización estadounidense de derechos humanos HRANA ha afirmado haber verificado la muerte de 490 manifestantes y 48 agentes de seguridad en las protestas que han tenido lugar desde hace dos semanas en Irán, con más de 10.600 detenidos en dos semanas de disturbios. De momento, se desconoce el motivo del atropello en Los Ángeles y si guarda relación con el actual clima político.