Un camión atropella a varios manifestantes en Los Ángeles durante una marcha en apoyo a las protestas en Irán

Un camión ha arremetido en la tarde del domingo contra una multitud que se reunía en Los Ángeles para mostrar su apoyo a las protestas en Irán, según ha informado la cadena local KNBC. El suceso ha ocurrido durante una marcha celebrada en el barrio de Westwood, donde se han congregado cientos de personas.

Por el momento, no está claro si el atropello ha causado heridos ni cuántos podrían ser. Las autoridades investigan las circunstancias del incidente y tratan de esclarecer si se trató de un acto intencionado o de un accidente, de acuerdo con la información difundida por Reuters.

Personas caminan cerca de un camión de mudanzas que, según informes, fue conducido contra una multitud durante una manifestación contra el régimen iraní el 12 de enero de 2026 en Los Ángeles, California. Jonathan Alcorn / AFP

El vehículo implicado es un camión de U-Haul, una empresa de alquiler de camiones y furgonetas para mudanzas que opera con sistemas de autoservicio y recogidas y devoluciones. De momento, no se han facilitado detalles sobre el conductor ni sobre cómo se produjo la irrupción del camión en la concentración.