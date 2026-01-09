Detenido por riesgo de fuga el copropietario del bar suizo Le Constellation donde murieron 40 personas en Nochevieja

Jacques Moretti, copropietario del bar suizo Le Constellation, donde murieron esta Navidad 40 personas y 116 resultaron heridas, ha sido detenido de manera preventiva en Sion por riesgo de fuga, según ha informado este viernes el diario local '24 Heures' y ha confirmado AFP.

Moretti, junto a su esposa también regente del local, son los principales sospechosos de la investigación abierta tras esta tragedia y han sido interrogados este viernes por el fiscal de Sion durante más de seis horas mientras se producía una jornada de homenajes a las víctimas seguida en toda Suiza.

Por otro lado, la policía del cantón de Valais ha desestimado hacer comentarios y ha remitido al Ministerio Público, que tampoco tampoco ha contestado inmediatamente a una solicitud de información.