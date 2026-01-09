Detenido por riesgo de fuga el copropietario del bar suizo Le Constellation donde murieron 40 personas en Nochevieja
- La Fiscalía investiga a los dueños del local por presunto homicidio por negligencia
- El incendio allí provocó la muerte de 40 jóvenes y más de un centenar de heridos
Jacques Moretti, copropietario del bar suizo Le Constellation, donde murieron esta Navidad 40 personas y 116 resultaron heridas, ha sido detenido de manera preventiva en Sion por riesgo de fuga, según ha informado este viernes el diario local '24 Heures' y ha confirmado AFP.
Moretti, junto a su esposa también regente del local, son los principales sospechosos de la investigación abierta tras esta tragedia y han sido interrogados este viernes por el fiscal de Sion durante más de seis horas mientras se producía una jornada de homenajes a las víctimas seguida en toda Suiza.
Por otro lado, la policía del cantón de Valais ha desestimado hacer comentarios y ha remitido al Ministerio Público, que tampoco tampoco ha contestado inmediatamente a una solicitud de información.
Cinco años sin pasar inspecciones
La Fiscalía investiga a los propietarios franceses del local por presuntos delitos, entre ellos homicidio por negligencia, mientras que las familias de las víctimas han presentado denuncias judiciales por el incendio ocurrido en el bar Le Constellation en la estación de Crans-Montana, en el cantón de Valais.
Cada vez se van sabiendo más detalles sobre este incidente y sobre el bar. Una de las revelaciones más potentes de los últimos días es que el local no había sido sometido a controles de seguridad durante al menos cinco años, confirmado por el propio alcalde de la comuna afectada, Nicolas Féraud.
Camareros haciendo malabares con las botellas, música y mucho cóctel, así
promocional
Le Constellación su bar de copas...
...uno de los más populares entre los turistas jóvenes...
...toda
una referencia en la estación de Scrie, Grand Montana, en el corazón de los
Alpes suizos y a unos 100 kilómetros de las fronteras
...con Francia
e Italia. El incendio se lo ha llevado por
delante y
las autoridades tratan de averiguar por qué.
De momento se descarta el atentado terrorista, aunque..
Hay varias hipótesis sobre el origen del fuego, señala la fiscal, entre
ellas el accidente, según
varios supervivientes, todo se inició por unas bengalas alrededor de una
botella para celebrar un cumpleaños
El camarero la llevaba en alto y la movía, señala esta joven.
Tenía
muchas velas y las llevaba en las bandejas...
...por encima de los hombros, añade su compañera...
...en cuestión de segundos todo el
techo estaba en llamas porque todo era de madera el local donde había cientos
de personas en el momento de la tragedia
se encontraba en un semisótano al que se accedía por esta escalera recibí
vídeos donde la gente
intentaba salir, pero se pisoteaban unos a otros, recuerda Samuel.
Vídeos como este, donde
se aprecia como muchos tratan de escapar a la desesperada.
Ahora se investiga también si el local cumplía
las normativas de salidas de emergencias
El incendio, que provocó la muerte de 40 jóvenes —la mitad de edades entre 14 y 17 años— y más de un centenar de heridos —80 de ellos graves— por quemaduras, traumatismos e inhalación de humo tendría su origen en el techo del bar, que habría comenzado a arder por una de las bengalas decorativas pegada a una botella de champán, según la investigación inicial.
A partir de ahí, el fuego se propagó rápidamente por toda la sala de fiestas por el material inflamable del revestimiento de espuma que formaba parte del inmueble. Un antiguo empleado ha confirmado a RTVE que cuando trabajaba allí vio a gente subida a las mesas con esos artefactos y que la puerta de emergencias estaba cerrada.
En una rueda de prensa en días pasados, el alcalde de la comuna Féraud reconoció que no tenía forma de explicar ese incumplimiento durante tantos años de las normas, que obligan a un control anual de la seguridad en este tipo de establecimientos públicos.