Un maestro rural argentino organiza un “Woodstock ambiental” contra las fumigaciones con agroquímicos
- Su proyecto, "Canciones urgentes para mi tierra", cuenta con el apoyo de varios artistas del momento
- Este documental se preestrena este jueves a las 20h en RTVE Play y se emite a partir de las 23:30 en La 2 de TVE
Ramiro Lezcano es un maestro rural de música que descubre los riesgos para los niños asociados a las fumigaciones con productos agroquímicos que se esparcen muy cerca de la escuela. Para evidenciar esta problemática medioambiental y que resuene con fuerza, compone con sus alumnos unas canciones protesta que interpretarán en un macroconcierto junto a las mejores bandas argentinas. Documentos TV muestra esta noche en “Una canción para mi tierra” cómo se gestó este interesante proyecto.
Un problema de salud rural
San Marcos Sud es una población rural de la provincia argentina de Córdoba. La mayoría de sus habitantes viven de la ganadería y de la agricultura y sus cultivos se fumigan con agroquímicos para evitar plagas perjudiciales.
Silvia es una de las educadoras de la escuela de San Marcos. Mientras habla con Ramiro, el profesor de música, le llega un audio. “Voy a aplicar herbicida, es una fórmula fuerte, así que tengo que buscar un horario en que no estén los chiquitos en la escuela”.
Hoy están de enhorabuena, les han avisado, pero esto no suele ser lo más frecuente. “¿El líquido ese se venía para acá para la escuela?”, pregunta Ramiro a sus alumnos. “Sí”, le responden al unísono. “A mí me ardía la nariz, a él le ardía la cara”, continúan, señalándose unos a otros.
Los profesores han comprobado de primera mano estos y otros síntomas y, aun así, las compañías que fumigan niegan la mayor diciéndoles “quedate tranquila, estoy pasando… pero es inofensivo. Y vos salís ahí fuera y no podés respirar”, le comenta Silvia a Ramiro.
Están acostumbrados a estar en medio de las fumigaciones y saben que nadie les va a decir la verdad sobre los efectos de estos productos en la salud pública. Y lo que tienen muy claro es que de estos temas no se puede hablar. Así que Ramiro piensa en que todo esto, tal vez, se pueda decir cantando.
“Canciones urgentes para mi tierra”
Ramiro comienza a componer con los chicos lo que será la letra de la primera de las canciones que formarán el proyecto Canciones urgentes para mi tierra. “Es un proyecto educativo medioambiental, que nace con chicos como ustedes que empezaban a preocuparse por lo que pasaba alrededor de las escuelas”, les explica el profesor a sus alumnos.
Ayudado por la creatividad de los niños, la primera canción está lista para ser interpretada junto a su guitarra, por las voces de sus alumnos y por algún que otro cantante mediático de Argentina. “¿Les gustaría ser parte de esta banda?”, les pregunta. Sí, le responden emocionados. Ahora, falta comunicarlo al pueblo donde la gran mayoría de los habitantes viven de la agricultura y de los productos agroquímicos que contaminan el medioambiente en el que viven.
“Vamos a hacer un concierto multitudinario, una especie de Woodstock ambiental, aquí en el campo”, informa Ramiro al pueblo de San Marcos Sud. “Vamos a invitar a cantar a muchos artistas de distinto género, folclore, tango, rock”, prosigue el profesor. “Es un proyecto que no tiene antecedentes en Argentina ni en América, pero que nace de la ruralidad”.
Aunque la acogida es buena, surgen los temores y las primeras resistencias de los sectores de la política y la economía afectados por las consecuencias que este concierto pueda traer consigo. Temen que los ecos de la música y su lucha medioambiental puedan llegar lejos y a muchos.
Comienza el espectáculo
Sin embargo, Ramiro Lezcano no se rinde. Su causa está repleta de argumentos y busca la complicidad, tanto de los medios de comunicación como de los artistas más prestigiosos del panorama musical argentino actual. La respuesta fue rápida y contundente. “¡Siempre disponible para este tipo de colaboraciones!”, afirma Lito Vitale en las redes. “Javier Calamaro, Lula Bertoldi, Abel Pintos, quiero felicitar a todos los que son parte de este proyecto”. El aluvión de músicos uniéndose a esta causa continúa.
Las familias ayudan a los niños con los últimos preparativos para subir al escenario. El 12 de mayo, en San Marcos Sud están presentes las bandas argentinas que todos quieren escuchar, cantando las canciones que compusieron Ramiro y sus pequeños alumnos y que abordan problemáticas ambientales totalmente diversas.
“Algún medio me preguntaba si este proyecto iba contra el campo. ¿Cómo va a ir contra el campo si nosotros somos el campo?”, exclama Ramiro en el macroconcierto, mientras suenan las notas de la primera canción que crearon este maestro y sus alumnos. “Somos una isla en medio de este verde mar, queremos salir al campo y respirar aire puro”, cantan en el gran escenario, ante cientos de personas, las mejores bandas argentinas junto a Ramiro y su guitarra, con las voces emocionadas del coro de sus alumnos.