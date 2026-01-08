Un maestro rural argentino organiza un “Woodstock ambiental” contra las fumigaciones con agroquímicos

Ramiro Lezcano es un maestro rural de música que descubre los riesgos para los niños asociados a las fumigaciones con productos agroquímicos que se esparcen muy cerca de la escuela. Para evidenciar esta problemática medioambiental y que resuene con fuerza, compone con sus alumnos unas canciones protesta que interpretarán en un macroconcierto junto a las mejores bandas argentinas. Documentos TV muestra esta noche en “Una canción para mi tierra” cómo se gestó este interesante proyecto.

Un problema de salud rural San Marcos Sud es una población rural de la provincia argentina de Córdoba. La mayoría de sus habitantes viven de la ganadería y de la agricultura y sus cultivos se fumigan con agroquímicos para evitar plagas perjudiciales. Una avioneta fumiga las extensiones de cultivos en San Marcos Sud, Argentina Silvia es una de las educadoras de la escuela de San Marcos. Mientras habla con Ramiro, el profesor de música, le llega un audio. “Voy a aplicar herbicida, es una fórmula fuerte, así que tengo que buscar un horario en que no estén los chiquitos en la escuela”. “¿El líquido ese se venía para acá para la escuela?“ Hoy están de enhorabuena, les han avisado, pero esto no suele ser lo más frecuente. “¿El líquido ese se venía para acá para la escuela?”, pregunta Ramiro a sus alumnos. “Sí”, le responden al unísono. “A mí me ardía la nariz, a él le ardía la cara”, continúan, señalándose unos a otros. Silvia y Ramiro pasean con los alumnos de la escuela por las calles de San Marcos Sud © Cine argentino/INCAA/Cactus cine Los profesores han comprobado de primera mano estos y otros síntomas y, aun así, las compañías que fumigan niegan la mayor diciéndoles “quedate tranquila, estoy pasando… pero es inofensivo. Y vos salís ahí fuera y no podés respirar”, le comenta Silvia a Ramiro. “Quedate tranquila, estoy pasando… pero es inofensivo. Y vos salís ahí fuera y no podés respirar“ Están acostumbrados a estar en medio de las fumigaciones y saben que nadie les va a decir la verdad sobre los efectos de estos productos en la salud pública. Y lo que tienen muy claro es que de estos temas no se puede hablar. Así que Ramiro piensa en que todo esto, tal vez, se pueda decir cantando. Alumnos de Ramiro ensayan una de las canciones © Cine argentino/INCAA/Cactus cine

“Canciones urgentes para mi tierra” Ramiro comienza a componer con los chicos lo que será la letra de la primera de las canciones que formarán el proyecto Canciones urgentes para mi tierra. “Es un proyecto educativo medioambiental, que nace con chicos como ustedes que empezaban a preocuparse por lo que pasaba alrededor de las escuelas”, les explica el profesor a sus alumnos. “Es un proyecto educativo medioambiental, que nace con chicos como ustedes que empezaban a preocuparse por lo que pasaba alrededor de las escuelas“ Ayudado por la creatividad de los niños, la primera canción está lista para ser interpretada junto a su guitarra, por las voces de sus alumnos y por algún que otro cantante mediático de Argentina. “¿Les gustaría ser parte de esta banda?”, les pregunta. Sí, le responden emocionados. Ahora, falta comunicarlo al pueblo donde la gran mayoría de los habitantes viven de la agricultura y de los productos agroquímicos que contaminan el medioambiente en el que viven. “Vamos a hacer un concierto multitudinario, una especie de Woodstock ambiental, aquí en el campo“ “Vamos a hacer un concierto multitudinario, una especie de Woodstock ambiental, aquí en el campo”, informa Ramiro al pueblo de San Marcos Sud. “Vamos a invitar a cantar a muchos artistas de distinto género, folclore, tango, rock”, prosigue el profesor. “Es un proyecto que no tiene antecedentes en Argentina ni en América, pero que nace de la ruralidad”. Los niños se preparan para la fotografía que acompañará a la campaña publicitaria del macroconcierto © Cine argentino/INCAA/Cactus cine Aunque la acogida es buena, surgen los temores y las primeras resistencias de los sectores de la política y la economía afectados por las consecuencias que este concierto pueda traer consigo. Temen que los ecos de la música y su lucha medioambiental puedan llegar lejos y a muchos.