Del banco genético a los fondos marinos: un innovador proyecto impulsa la cría de coral para repoblar el Índico

En términos de riqueza biológica, los arrecifes de coral son las selvas tropicales de los océanos. Albergan aproximadamente el 25% de toda la biodiversidad marina, pese a ocupar menos del 1% del fondo oceánico. Miles de especies, desde pequeños invertebrados hasta grandes peces, dependen de ellos directa o indirectamente para alimentarse, reproducirse o refugiarse, lo que convierte a estos ecosistemas en pilares esenciales para la vida en el mar.

Sin embargo, los corales son extremadamente sensibles a cambios ambientales, y se están viendo azotados por amenazas como el aumento de la temperatura del agua, la contaminación o una mayor acidez del océano, que se han llevado ya por delante a más de la mitad de las poblaciones que existen en el mundo.

En las paradisíacas islas Seychelles, en el Océano Índico, esta presión se siente especialmente: allí luchan por preservar las poblaciones de corales, uno de sus tesoros naturales más amenazados. El aumento de la temperatura del mar, ligado al cambio climático, ha desencadenado en los últimos años episodios masivos de blanqueamiento coralino.

'Blastomussa wellsi', tubo de coral de tres años tras desove en los laboratorios de Coral Spawning International. J. CRAGGS / CSI / CANON

Nuevo método de regeneración coralina Para intentar frenar este proceso, un proyecto pionero pretende restaurar y proteger los arrecifes de coral basándose en un nuevo método de regeneración. Está impulsado por la organización sin ánimo de lucro Nature Seychelles, la entidad británica Coral Spawning Lab (CSL) y la compañía fotográfica Canon. "Actualmente, estamos clonando corales y creando arrecifes de especies genéticamente idénticas", asegura Nirmal Shah, director ejecutivo de Nature Seychelles, quien explica que "para construir arrecifes realmente resilientes, debemos contemplar una auténtica diversidad". El océano, según David Attenborough: la "última batalla" por la supervivencia del planeta Samuel A. Pilar Por este motivo, el proyecto ha creado un banco genético de corales resilientes. Hasta ahora, como apunta Shah, en las Seychelles la recuperación de los arrecifes se ha llevado a cabo sobre todo mediante “jardinería de corales”: se toman pequeños fragmentos de corales vivos, se crían en viveros y luego se plantan en zonas dañadas. El problema es que todos esos fragmentos son copias genéticas del coral original. Como resultado, el nuevo arrecife queda formado por ejemplares prácticamente idénticos entre sí, lo que supone una gran desventaja: al no haber diversidad genética, estos corales no desarrollan una resistencia real y duradera frente a las amenazas que los afectan, especialmente el blanqueamiento causado por el calentamiento del océano. Por eso, aunque esta técnica ayuda a corto plazo, no garantiza la creación de arrecifes fuertes y adaptables, sino que se trata más bien de una solución provisional. Coral 'Acropora tenuis' de 7 meses de edad cultivado 'ex situ'. J. CRAGGS / CSI / CANON

Una reproducción muy compleja La reproducción sexual de los corales es extremadamente compleja, lo que hace que sea muy difícil imitarla en un laboratorio. En condiciones naturales, se produce cuando los pólipos liberan óvulos y esperma al mismo tiempo en un proceso llamado desove, que suele suceder una vez al año y está sincronizado con la luz, la temperatura y las mareas. Tras la fecundación, se forman larvas llamadas plánulas, que flotan en el agua durante días o semanas hasta encontrar un lugar adecuado donde asentarse. Allí se transforman en un nuevo pólipo y comienzan a formar una colonia. Coral Spawning Lab (CSL) lleva más de una década investigando este tipo de reproducción, emulando en sus instalaciones las condiciones necesarias para inducir el desove, favorecer el crecimiento de los corales y reintroducirlos después en el océano. Un conocimiento que ahora se está aplicando directamente en las Seychelles, donde se ha puesto en marcha el primer laboratorio terrestre de cría de coral del Índico occidental. Este proyecto se ha integrado en otro ya existente: ARC (Assisted Recovery of Corals, "Recuperación Asistida de Corales") de la ONG Nature Seychelles. Se trata de una instalación terrestre de acuicultura de coral diseñada para potenciar acciones de restauración de los arrecifes frente a los efectos del cambio climático.