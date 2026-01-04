Causas y consecuencias del sinhogarismo en el colectivo LGTBIQ+

Tener un techo pero en condiciones precarias, sobrevivir en infraviviendas, en alojamientos temporales, en casas de acogida o incluso en la calle. No tener un hogar al que volver. Una de cada tres personas LGTBIQ+ (36%) vive o ha vivido este tipo de situación a lo largo de su vida, según el último informe socioeconómico de la Federación Estatal LGTBI+ (Felgtbi+), que además alerta de que el sinhogarismo en el colectivo va en aumento.

Detrás de este problema social hay varias causas, como la discriminación por la orientación sexual o la identidad de género que expulsa directa o indirectamente a las personas LGTBIQ+ de su propio hogar. “Nos han llamado personas denunciando ser prácticamente prisioneros de su familia. Un menor que estaba esperando cumplir los 18 años para poder escapar de su casa porque no aguantaba la situación a la que estaba siendo sometido”, cuenta Emeterio Lorente, cofundador de la Fundación Eddy, una entidad que acoge a jóvenes de entre 18 y 30 años en situación de sinhogarismo. “Y esto está ocurriendo en España, donde creemos que hemos avanzado tanto”, lamenta.

LGTBIfobia dentro y fuera del hogar Desde Felgtbi+ advierten que la LGTBIfobia en los hogares no son casos aislados, sino que se deben a discursos de odio contra el colectivo, amplificados en la calle, en las redes sociales y por partidos políticos de ultraderecha que señalan directamente a las personas LGTBIQ+. “Nos colocan como una amenaza, como un colectivo privilegiado al que no hay que dotar de derechos porque ya los tiene. Todos esos discursos calan en las familias, acaban provocando rechazo y expulsándonos de los hogares y exponiéndonos a más violencia”, denuncia Paula Iglesias, presidenta de la Felgtbi+. Precisamente el Tribunal Supremo confirmaba el pasado 29 de diciembre las condenas impuestas a los tres autores de la brutal paliza que acabó con la vida de Samuel Luiz en 2021 en A Coruña, rechazando los recursos de absolución de los condenados. Los magistrados ratifican que fue un crimen homófobo y aplican la agravante de discriminación por motivo de orientación sexual a uno de los acusados, Diego Montaña, quien agredió al joven al grito de “maricón”. El Supremo confirma las condenas de entre 20 y 24 años para los tres autores del asesinato de Samuel Luiz “Que el Tribunal Supremo reconozca y nombre de forma expresa la motivación de odio es un paso imprescindible. Asesinar al grito de ‘maricón’ no es una circunstancia anecdótica ni una forma de hablar, es la verbalización de un odio que mata”, señala Iglesias. “Reivindicamos un Pacto de Estado contra los discursos de odio hacia los grupos más vulnerables, es una herramienta para salvar vidas”, añade.