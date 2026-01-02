El Museo del Prado supera por primera vez los 3,5 millones de visitantes en 2025
- El Museo Thyssen-Bornemisza llega al millón de visitantes en 2025
- El Guggenheim Bilbao acaba 2025 con más de 1,3 millones de visitantes
El Museo del Prado cierra 2025 con una cifra histórica de visitantes 3.513.402, con un perfil joven (casi el 50 por ciento tiene entre 14 y 34 años) y mayoritariamente femenino (53 %).
De la colección permanente en el edificio Villanueva y de sus exposiciones temporales en el edificio Jerónimos han disfrutado 3.513.402 visitantes y 140.336 lo han hecho en las diferentes localidades nacionales: 10.148 en la exposición XIX. El siglo del retrato en Palma y 130.188 en la exposición Rubens y los artistas del Barroco flamenco en Barcelona, ambas con la Fundación 'la Caixa', sumarían un total de 3.653.738 de personas.
Según el estudio de público que realiza el Museo anualmente, más del 60 % de los visitantes en 2025 proceden del extranjero, un 65,9 %, datos que contrastan con los de los últimos años.
Destaca la presencia de visitantes de Estados Unidos (14%), México (10%), Italia (5%) y Argentina (4%). La proporción de visitantes mexicanos aumenta en relación con años pasados (9% en 2024 y 5% en 2023), siendo 2025 el año con mayor presencia.
Diferenciando a los residentes españoles por provincias, las más representadas son Barcelona (7%), Sevilla (3%), Málaga (3%), Valencia (2%) y Alicante (2%).
El Museo Nacional del Prado continúa acercando sus colecciones a través de sus redes sociales a más de 5 millones de seguidores, 430.000 más que en 2024, lo que supone un crecimiento del 9%.
El Museo Thyssen-Bornemisza llega al millón de visitantes
El Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid ha tenido durante 2025 un total de 1.003.455 de visitantes, una cifra superior a la registrada en 2024, que recibió 951.821, de ellos el 51,2 % son nacionales (38,5 % de Madrid y 12,7 % del resto de España) y el 48,8 % internacional.
El museo ha cerrado 2025 reafirmando su compromiso con el público joven a través de iniciativas que han generado una notable conexión con esta audiencia. Una de las propuestas más destacadas ha sido la apertura los sábados por la noche, donde el 45 % de los visitantes en ese horario son menores de 35 años, según ha manifestado el museo este viernes en una nota.
Además, el programa LabThyssen, diseñado específicamente para los Amigos jóvenes, ha registrado un crecimiento de un 29 % respecto al año anterior.
La exposición más vista ha sido Picasso y Klee en la colección Heinz Berggruen, con 116.183 visitantes, que permanecerá en sus salas hasta el 1 de febrero de 2026, seguida de Proust y las artes, con 112.890.
El Guggenheim Bilbao acaba 2025 con más de 1,3 millones de visitantes
El Museo Guggenheim Bilbao ha cerrado 2025 con 1.305.003 visitantes, 3.660 más que en el ejercicio anterior (cerca de un 0,3 % más), y en su mayoría, el 69 %, ha procedido del extranjero, según el balance difundido este viernes por el centro.
Los datos que contiene, según ha resaltado, reflejan un balance "muy positivo" que confirma "el buen arranque" de la nueva etapa del museo con su nueva directora general, Miren Arzalluz, al frente.
Según ese balance, los meses de mayo, junio y julio han sido los mejores de la historia del museo y el verano se ha situado como el segundo mejor, tras el de 2023.
Respecto a las exposiciones programadas, la muestra in situ: Refik Anadol, fue visitada por 891.460 personas entre los meses de marzo y octubre, lo que la convierte en la exposición más vista del Museo en cuanto a número total de visitantes.