El Museo del Prado supera por primera vez los 3,5 millones de visitantes en 2025

El Museo del Prado cierra 2025 con una cifra histórica de visitantes 3.513.402, con un perfil joven (casi el 50 por ciento tiene entre 14 y 34 años) y mayoritariamente femenino (53 %).

De la colección permanente en el edificio Villanueva y de sus exposiciones temporales en el edificio Jerónimos han disfrutado 3.513.402 visitantes y 140.336 lo han hecho en las diferentes localidades nacionales: 10.148 en la exposición XIX. El siglo del retrato en Palma y 130.188 en la exposición Rubens y los artistas del Barroco flamenco en Barcelona, ambas con la Fundación 'la Caixa', sumarían un total de 3.653.738 de personas.

Según el estudio de público que realiza el Museo anualmente, más del 60 % de los visitantes en 2025 proceden del extranjero, un 65,9 %, datos que contrastan con los de los últimos años.

Destaca la presencia de visitantes de Estados Unidos (14%), México (10%), Italia (5%) y Argentina (4%). La proporción de visitantes mexicanos aumenta en relación con años pasados (9% en 2024 y 5% en 2023), siendo 2025 el año con mayor presencia.

Diferenciando a los residentes españoles por provincias, las más representadas son Barcelona (7%), Sevilla (3%), Málaga (3%), Valencia (2%) y Alicante (2%).

El Museo Nacional del Prado continúa acercando sus colecciones a través de sus redes sociales a más de 5 millones de seguidores, 430.000 más que en 2024, lo que supone un crecimiento del 9%.

El Museo Thyssen-Bornemisza llega al millón de visitantes El Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid ha tenido durante 2025 un total de 1.003.455 de visitantes, una cifra superior a la registrada en 2024, que recibió 951.821, de ellos el 51,2 % son nacionales (38,5 % de Madrid y 12,7 % del resto de España) y el 48,8 % internacional. El museo ha cerrado 2025 reafirmando su compromiso con el público joven a través de iniciativas que han generado una notable conexión con esta audiencia. Una de las propuestas más destacadas ha sido la apertura los sábados por la noche, donde el 45 % de los visitantes en ese horario son menores de 35 años, según ha manifestado el museo este viernes en una nota. Picasso y Klee, duelo de miradas cruzadas en una exposición en el Thyssen Cristina Pérez Además, el programa LabThyssen, diseñado específicamente para los Amigos jóvenes, ha registrado un crecimiento de un 29 % respecto al año anterior. La exposición más vista ha sido Picasso y Klee en la colección Heinz Berggruen, con 116.183 visitantes, que permanecerá en sus salas hasta el 1 de febrero de 2026, seguida de Proust y las artes, con 112.890.