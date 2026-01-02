Un calendario donde el protagonista es Vladimir Putin

En Rusia siguen triunfando los calendarios en papel. Los hay de todo tipo de temáticas: de naturaleza, religiosos, con monumentos y de contenido nacionalista y patriótico. Dentro de esta última categoría, los que no faltan en estas fechas en los estantes de las librerías son los dedicados al presidente ruso, Vladimir Putin.

"La demanda es muy alta y los calendarios de Vladímir Putin se agotan rápidamente", cuenta a la agencia AP Elizabeta, empleada de Dom Knigi (Casa del Libro), en la céntrica calle Nuevo Arbat de Moscú.

Hay varios modelos del calendario presidencial y ninguno es oficial. Todos son proyectos comerciales de distintas editoriales. El que compramos para hacer este reportaje empieza fuerte. Enero. Una imagen antigua de Putin en moto de nieve y una frase muy conocida y polémica: "Las fronteras de Rusia no terminan en ninguna parte". Lo dijo, supuestamente en broma, en 2016 en un acto de la Sociedad Geográfica rusa.

El calendario de Putin: enero Alexander Zhukovsky

Cada mes tiene una foto y una cita. El conjunto proyecta una visión idealizada y totalmente acrítica del presidente ruso que aparece tanto en eventos oficiales como en actividades lúdicas. Se le puede ver tocando el piano, rezando o de caminata por el monte con la frase: "Mi receta para la energía: dormir poco, trabajar mucho y no quejarme". Aunque ya hace tiempo que no practica en público, el almanaque también recoge su faceta de judoca. Es el arte marcial favorito del líder ruso. Le acompaña la cita: "Soy una paloma, pero tengo alas de hierro muy poderosas".

El calendario de Putin: febrero Alexander Zhukovsky

Maxim y Alexander, de 25 años, no lo han comprado, pero nos cuentan que varios de sus amigos sí que lo tienen. "Hay que apoyar el patriotismo", comenta uno de ellos.

Maxim y Alexander, dos jóvenes rusos de 25 años, contemplan uno de los calendarios sobre Putin. Alexander Zhukovsky

La que más les gusta es la del mes de mayo en la que Putin sale participando en la llamada marcha del regimiento inmortal con un retrato de su padre. Así conmemoran en Rusia la victoria soviética sobre la Alemania nazi en la II Guerra Mundial y recuerdan a los 27 millones de personas que murieron en la URSS en ese conflicto bélico. Cuando les preguntamos a los dos jóvenes si la gente pone este tipo de calendario en casa o en su trabajo, reconocen que es mejor para ámbitos privados. "En la oficina puede generar discordia con compañeros de otra opinión", asegura Maxim.

El calendario de Putin, mayo Alexander Zhukovsky

Katia es claramente de esa otra opinión, aunque no lo dice abiertamente. "Me gustan más los calendarios de caballitos, conejitos, gatitos y perritos", asegura con una sonrisa burlona.

En el calendario presidencial del 2026 no hay referencias directas a la guerra de Ucrania. Quizás porque se sabe que es un tema que genera cansancio en la población, aunque una amplia mayoría apoya al ejército y a Putin, su comandante en jefe. Una encuesta reciente de un organismo oficial asegura que más de la mitad de los rusos cree que el conflicto acabará en 2026.

El hecho de que se plantee esa pregunta a la ciudadanía se interpreta como una señal de que el Kremlin está tanteando la reacción social ante un posible acuerdo de paz.