Elecciones presidenciales en Guinea: los resultados provisionales dan ganador a Mamadi Doumbouya

El general Mamadi Doumbouya ha sido elegido presidente de Guinea, según los resultados provisionales anunciados este martes. Doumbouya ha obtenido el 86,72 % de los votos de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 28 de diciembre, una mayoría absoluta que le permite evitar una segunda vuelta. A partir de ahora, el Tribunal Supremo del país situado al noroeste de África, tiene ocho días para validar los resultados en caso de que se presente alguna impugnación.

Doumbouya, el presidente de transición y líder de la junta militar que dirige Guinea-Conakri desde el golpe de Estado de 2021, mantiene una amplia ventaja sobre sus ocho rivales, la mayoría con escaso peso político y sin crítica real a la junta militar, tras la exclusión de más de medio centenar de aspirantes.

El presidente se elige por sufragio universal directo en un sistema de doble vuelta electoral: si en la primera ronda ningún candidato alcanza la mayoría absoluta (más del 50 % de los votos), se celebra una segunda entre los dos más votados.

Según la Dirección General de Elecciones (DGE), Doumbouya vence -de momento- con gran margen en circunscripciones electorales de la capital, Conakri, como Kaloum (89,96 % de los votos), Matam (86,49 %), Sonfonia (67,79 %), Ratoma (69,14 %), Gbessia (78,98 %) y Kassa (97,82 %).

El líder de la junta, de 41 años, muestra una ventaja similar en zonas del interior del país, como Coyah (81,97 %), Boffa (94,72 %), Fria (82,12 %), Gaoual (84,26 %) o Koundara (83,55 %), según estos resultados, leídos por la directora de la DGE, Djenabou Touré.

La victoria de Doumbouya, que le otorga un mandato de siete años en esta nación de África Occidental rica en bauxita y mineral de hierro, era ampliamente predecible, debido a que Condé y Celleu Dalein Diallo, veterano líder de la oposición guineana, se encuentran en el exilio, lo que dejó a Doumbouya frente a un grupo fragmentado de ocho contrincantes.