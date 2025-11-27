Los militares de Guinea Bissau ponen a uno de los suyos al mando del Gobierno y prohíben manifestaciones y huelgas

La Junta Militar que este pasado miércoles tomó el poder en Guinea Bissau ha nombrado al general Horta N'ta, hasta ahora jefe del Estado Mayor, como responsable del Gobierno para dirigir una supuesta transición que salvaguarde "la democracia y la estabilidad política".

La Junta, que se hace llamar Alto Comando Militar para el Restablecimiento de la Seguridad Nacional y el Orden Público, ha comunicado además la prohibición de manifestaciones, huelgas y cualquier acción "que perturbe la paz y la estabilidad del país", informa Efe.

El secretario general de la ONU, António Costa, ha argumentado este jueves que "todo desprecio a la voluntad del pueblo constituye una violación inaceptable de los principios democráticos" en el país. Ha llamado a "una restauración inmediata e incondicional del orden constitucional".

En un comunicado difundido por la televisión pública, la Junta militar ha ordenado la apertura y reanudación del funcionamiento normal de las escuelas y centros de formación públicos y privados, así como de los mercados, centros comerciales y todas las instituciones privadas. El toque de queda decretado entre las 19:00 y las 6:00 horas quedará anulado a partir del viernes.

En la capital, Bisáu, se han desplegado refuerzos militares en puntos estratégicos.

El golpe de Estado se produjo en vísperas de la publicación de los resultados de las elecciones presidenciales celebradas el pasado domingo, en las que se enfrentaron el actual presidente, Umaro Sissoco Embalo, y el aspirante Fernando Dias. Ambos se habían atribuido la victoria antes de terminar el recuento.

Embalo continúa detenido, al igual que el general Biaguê Na N'tam y el teniente general Mamadu Turé.