Los militares toman el poder en Guinea Bissau un día antes de conocerse el resultado de las elecciones

Un grupo de oficiales del Ejército de Guinea Bissau ha anunciado este miércoles que toma el control del país, un día antes de conocerse el resultado de las elecciones presidenciales, cuya primera vuelta se celebró el pasado domingo. Los dos principales candidatos, el actual presidente, Umaro Sissoco Embalo, y el aspirante Fernando Dias se habían atribuido la victoria en las últimas horas.

El llamado Alto Comando Militar para la Restauración del Orden Nacional ha anunciado que asume "la plenitud de los poderes del Estado de la República" hasta "nuevo aviso", según el comunicado leído por el general Denis N’Canha, responsable militar del palacio presidencial, en el Cuartel General de las Fuerzas Armadas.

Embalo ha declarado a la televisión francesa que ha sido depuesto, aunque no está claro si está detenido. Según diversas fuentes, tanto Fernando Dias como el exprimer miimstro Domingos Simoes Pereira, han sido arrestados.

Tiroteos en la capital Antes del comunicado se habían registrado tiroteos en los alrededores de la comisión electoral, el palacio presidencial y el Ministerio de Interior en la capital, Bisáu, según testigos citados por Reuters. También se ha detectado una fuerte presencia militar cerca del palacio. Otro testigo ha relatado que los habitantes han huido de estas zonas presa del pánico. "La gente corre en todas direcciones", ha afirmado. Los civiles huyen al paso de patrullas militares cerca del palacio presidencial en Bisáu, capital de Guinea Bissau, este miércoles, 26 de noviembre de 2025. Patrick MEINHARDT / AFP El portavoz del presidente Embalo ha acusado al opositor Fernando Dias de organizar los tiroteos y la interrupción del proceso electoral. Sin embargo, el ex primer ministro Domingos Simoes Pereira, que perdió ante Embalo en las elecciones presidenciales de 2019 y que ha apoyado a Dias en esta campaña, ha asegurado que el candidato no tiene nada que ver con lo sucedido. Según Pereira, Dias estaba reunido con observadores electorales cuando "varias personas han entrado en la habitación para anunciar que había disparos en el centro de la ciudad". Dias está a salvo y se encuentra en la capital, ha añadido Pereira, según Reuters. Pereira ha acusado a Embalo de simular un golpe de Estado para poder declarar el estado de emergencia y evitar su derrota en las urnas. Pereira es el líder del Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde, que encabezó la lucha por la independencia en los años 60 y 70. Por primera vez en unas elecciones, el partido ha quedado excluido de los comicios por un supuesto error de forma en la presentación de candidaturas.

Cooperante español en Bafatá: "No tenemos miedo" El Canal 24 Horas de TVE ha podido hablar con Jaime Lobo Vázquez, periodista y cooperante español en Guinea Bissau, quien colabora con Radio Mulher, una radio íntegramente operada por mujeres en la ciudad de Bafatá, a 140 kilómetros de la capital. "Ha venido un militar a la radio para asegurarse de que no emitimos", ha relatado. La visita ha sido "muy cordial y tranquila, no hemos sentido riego". Lobo ha explicado que la embajada española le ha transmitido que están cerradas todas las fronteras hasta nuevo aviso y que hay un toque de queda de 7 de la tarde a 6 de la mañana. "Nos recomiendan que no salgamos", ha añadido. El cooperante español ha asegurado que el ambiente es "confuso", y que corren rumores de que pueda ser un "autogolpe del presidente". "No tenemos miedo, las calles están calmadas", ha concluye.