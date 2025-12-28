Mamady Doumbouya, que tomó el poder en un golpe en 2021, favorito en las elecciones de Guinea Conakri de este domingo

Guinea vota el domingo en unas elecciones presidenciales en las que se espera ampliamente que Mamady Doumbouya, quien tomó el poder en un golpe de Estado en 2021, obtenga un mandato de siete años.

El excomandante de fuerzas especiales, que se cree tiene poco más de 40 años, se enfrenta a otros ocho candidatos en un campo fragmentado sin un rival fuerte. El expresidente derrocado Alpha Condé y el veterano líder opositor Cellou Dalein Diallo permanecen en el exilio.

Guinea posee las mayores reservas de bauxita del mundo y el yacimiento de mineral de hierro sin explotar más rico en Simandou, oficialmente inaugurado el mes pasado tras años de retraso.

Doumbouya se ha atribuido el mérito de impulsar el proyecto y de garantizar que Guinea se beneficie de su producción.

Su gobierno también revocó este año la licencia de Guinea Alumina Corporation, filial de EGA, tras una disputa sobre una refinería, transfiriendo sus activos a una empresa estatal.

El giro hacia el nacionalismo de los recursos —reflejado también en Mali, Burkina Faso y Níger— ha aumentado su popularidad, al igual que su juventud en un país donde la edad media ronda los 19 años.

“Para nosotros, los jóvenes, Doumbouya representa la oportunidad de enviar a la vieja clase política a la jubilación”, dijo Mohamed Kaba, mecánico en Conakry. “Ahora mismo hay mucha corrupción, pero espero que estas cosas se solucionen”.

Se espera que Doumbouya consolide el poder Si es elegido, Doumbouya “probablemente utilizará su posición para afianzar aún más su poder y el del ejército sobre Guinea”, afirmó Benedict Manzin, analista principal para Oriente Medio y África en la consultora de riesgos Sibylline. “En particular, es probable que sitúe a sus aliados y asociados para beneficiarse del esperado auge económico vinculado al inicio de la producción” en Simandou, añadió Manzin. Una carta de transición adoptada tras el golpe prohibía a los miembros de la junta presentarse a las elecciones. Pero en septiembre, los guineanos respaldaron abrumadoramente una nueva constitución que eliminaba esa cláusula, ampliaba los mandatos presidenciales a siete años y creaba un Senado. Los resultados provisionales mostraron una participación del 86,42%, aunque figuras de la oposición lo disputaron.