El acceso a la vivivienda y las políticas migratorias centran los discursos de fin de año de los presidentes autonómicos

Es tradición que cada 31 de diciembre varios presidentes autonómicos despidan el año con sus discursos institucionales. En esta ocasión, hay dos elementos que han pronunciado muchos de ellos: la falta de acceso a la vivienda y el reto migratorio.

Los presidentes también han aprovechado para defender las gestiones de sus respectivos gobiernos y han defendido "la estabilidad", teniendo en cuenta que en 2026 habrá elecciones en territorios como Aragón, Castilla y León y Andalucía.

Los presuntos casos de corrupción que afectan al PSOE y la crispación política han sido otros de los temas que han tratado los líderes autonómicos en sendos mensajes de fin de año.

Acceso a la vivienda como "prioridad induscutible" para 2026 La mayoría de los presidentes autonómicos han citado el acceso a la vivienda como una de las prioridades de 2026. Entre ellos se encuentra el asturiano Adrián Barbón. "Estamos dispuestos a hacerlo. Junto con el fortalecimiento de los servicios públicos, el derecho a la vivienda continuará siendo una prioridad indiscutible". Según Barbón, la vivienda se trata "de un derecho, no de un negocio", y por ello ha insistido en que mantendrá una actitud inconformista "por principio". ““ El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, también ha considerado que la vivienda "no sea un bien de lujo". Para Rueda, tener acceso a un piso es "una condición indispensable para que cada quien pueda construir su propia vida". En su discurso, el presidente autonómico del PP ha remarcado que en 2026 estarán en construcción 4.000 nuevas viviendas que estarán destinadas para "acoger a las chicas y chicos que se emancipan o a las más de 44.000 personas que llegaron en este año a Galicia para hacerla su hogar". Se ha sumado a la preocupación por la crisis de la vivienda el lehendakari Imanol Pradales. En su caso, ha pedido afrontar el 2026 "con espíritu constructivo" y sitúa el acceso a un techo como una de sus prioridades.

La integración y el reto migratorio El presidente del País Vasco también ha querido poner el foco en el reto migratorio. Imanol Pradales ha recordado que a principios de siglo la comunidad extranjera era de 30.000 personas en su territorio, y que en 2025 son más de 300.000. "Llegáis a un País que sabe acoger y cuidar a quienes vienen de fuera. A quienes quieren formar parte de él", ha asegurado, remarcando que comparte "el ideario humanista" de que la dignidad de toda persona "es el bien superior". Por ello insiste en que la cohesión social y la integración "son cuestiones irrenunciables". Pradales ha insistido en que todo el mundo debe cumplir con sus derechos y obligaciones. "Hago un llamamiento a las comunidades de personas migrantes, especialmente a quienes las lideráis, para que impulséis activamente este compromiso colectivo, este espacio común de derechos y obligaciones", ha resumido. La presidenta de Baleares, Marga Prohens, también ha hablado en su discurso sobre políticas migratorias. En su caso, ha reclamado “más y mejores medios” al Gobierno de España y a la Unión Europea para combatir a las mafias que “se lucran de la desesperación” de estas personas. ““

El primer mensaje de fin de año del valenciano Pérez Llorca El nuevo president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha pronunciado este martes su primer discurso de fin de año después de ser investido en noviembre despues de la dimisión de Carlos Mazón. Sus palabras han sido de recuerdo por los afectados de la dana: "Un año después la Comunitat Valenciana sigue recuperándose de la peor catástrofe de su historia". Pérez Llorca ha querido enviar un mensaje de esperanza: "Estoy decidido a que ningún vecino vuelva a pasar miedo cuando llueva, y para ello hablaré y colaboraré con todas las administraciones públicas, sean del color político que sean". Y ha recordado que su compromiso personal será que llegue la plena recuperación y que "las obras en cauces y barrancos sean una realidad de una vez por todas". ““

Corrupción, ética pública y crispación Ha sido la presidenta de Navarra, la socialista María Chivite, quién ha recordado que en este 2025 han aflorado varios presuntos casos de corrupción, algunos de ellos implican al PSOE. Durante su mensaje de fin de año, ha afirmado que "la reputación de Navarra no la van a manchar quienes se aprovechan de ella". La "falta de ética pública, la corrupción o el uso interesado de lo público para beneficio particular dañan al sistema y a la política", ha asegurado. Chivite reconoce que el conocimiento de algunos casos "le duele y le preocupa". En este contexto, ha reivindicado "la democracia, los derechos, los servicios públicos, como nuestro modelo de sociedad, es un compromiso colectivo especialmente relevante en tiempos de ruido, polarización y desinformación". Sobre el riesgo de la polarización también ha alertado el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras. En su discurso de fin de año, Miras ha lamentado el clima de confrontación que "se ha instalado en el debate público". Ha criticado el "exceso de ruido y crispación", y ha subrayado que la ciudadanía no reclama "más gritos", sino estabilidad, entendimiento y soluciones. El presidente de Castilla-La Mancha se ha sumado al rechazo a la crispación. Emiliano García-Page ha instado a la ciudadanía a que no deje que esta situación “se cuele en sus mesas en estas fiestas”. A su juicio, “no merece la pena el enfrentamiento personal, que es tanto como seguirle el juego a los políticos que crean la crispación y el frentismo. No le sigan el juego a los que buscan el enfrentamiento para esconder sus miserias”, ha pedido.