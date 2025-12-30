Somalilandia, la región separatista en el cuerno de África a la que Israel ha puesto en el mapa en un mar de incógnitas

¿Dónde está Somalilandia? Probablemente esta es la primera pregunta que gran parte de la población se ha hecho en los últimos días al ver en la prensa o las redes sociales que Israel ha sido el primer, y por ahora único país, en reconocer ese lugar como Estado independiente. Una respuesta rápida es que está en el cuerno de África, con el golfo de Adén al norte, Etiopía al sur, Yibuti al oeste y con Puntlandia, un estado semiautónomo dentro de Somalia, país del que Somalilandia revindica separarse, al este. Su tamaño es similar a Nicaragua y tiene, dependiendo de las fuentes, entre 3,5 y 6,5 millones de habitantes.

La segunda pregunta sería, a su vez, un conjunto de incógnitas: ¿qué pretende el primer ministro Benjamín Netanyahu con este reconocimiento que ya se ha ganado el rechazo de gran parte de la comunidad internacional y elevado las tensiones en una región ya de por sí agitada? ¿aspira a mandar allí a los palestinos a los que quiere echar de la Franja de Gaza en medio del débil acuerdo de paz impulsado en octubre por Donald Trump? ¿busca alianzas en el Mar Rojo para enfrentar a los rebeldes hutíes de Yemen, aliados a su vez de Irán? Y ya de paso... ¿seguirá Washington los mismos pasos que Israel?

Estas son solo algunas de las cuestiones sobre la mesa desde que el pasado viernes el país hebreo emitió un comunicado en el que reconocía al "Estado independiente y soberano" de Somalilandia. Una declaración que se inscribe, según se esgrimió, "en el espíritu" de los Acuerdos de Abraham firmados por iniciativa del presidente estadounidense. Estos tratados fueron firmados en 2020 para normalizar las relaciones entre Israel y varias naciones árabes.

El presidente de la autoproclamada República de Somalilandia, Abdirahman Mohamed Abdulahi, en una conversación telefónica con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. PRIMER MINISTRO DE ISRAEL / X Europa Press / Oficina PRIMER MINISTRO DE ISRAEL

"Hoy hemos firmado un acuerdo sobre el reconocimiento mutuo y el establecimiento de relaciones diplomáticas plenas, que incluirá el nombramiento de embajadores y la apertura de embajadas. Trabajaremos juntos para promover las relaciones entre nuestros países y naciones, la estabilidad regional y la prosperidad económica", escribió en su cuenta de X el ministro de Exteriores israelí, Gideon Sa'ar.

Por su parte, el Ejecutivo de Somalilandia, con sede en Hargeisa, capital de esta autoproclamada República -con Gobierno, Parlamento, Constitución, Ejército, Policía y moneda propios, que reclama reconocimiento desde hace 35 años-, mostró su "firme intención" de adherirse a los Acuerdos de Abraham y definió la decisión israelí de "un hito en la larga búsqueda de legitimidad internacional" por parte del país africano.

Un antiguo protectorado británico Somalilandia obtuvo su independencia como protectorado británico en 1960, aunque a los pocos días se unió a la Somalia italiana para formar la actual República de Somalia. Tres décadas después, tras una guerra civil bajo el régimen del dictador Mohamed Siad Barre y el derrocamiento de este, en 1991 la región declaró unilateralmente su independencia. Desde entonces, ambos territorios han impulsado varios intentos de diálogo sobre la escisión, pero sin éxito. La agricultura y la ganadería son la base de la economía somailandesa -lo que la convierte, por las frecuentes sequías, en una de las zonas más vulnerables del planeta- y posee una gran diversidad de yacimientos minerales. Su población vive una relativa estabilidad y mejores perspectivas en comparación con Somalia, que considera Somalilandia parte de su territorio y que a sus conflictos políticos de larga data suma años de luchas contra la insurgencia islamista de Al Shabaab, filial de Al Qaeda. "La agresión ilegal del primer ministro Netanyahu al reconocer una parte de la región norte de Somalia va en contra del derecho internacional. Meterse en los asuntos internos de Somalia es contrario a las reglas legales y diplomáticas establecidas. Somalia y su pueblo son uno: inseparables por una división lejana", manifestó el presidente somalí, Hassan Sheikh Mohamud, tras el paso dado por Israel. Asimismo, Al Shabaab prometió que combatirá cualquier intento de Israel de usar el territorio de la región separatista. 13.11 min Cinco continentes - Somalilandia sigue pidiendo que lo reconozcan como Estado

Amplia condena internacional El reconocimiento impulsado por Tel Aviv no tardó en provocar una amplia condena internacional, tanto entre vecinos de continente como territorios lejanos como China. Y este lunes el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas celebró una sesión urgente para debatir el asunto, en la que Khaled Khiari, uno de los asistentes del secretario general de la ONU para Oriente Medio y Asia-Pacífico, pidió respeto a la soberanía e integridad territorial de Somalia, e instó a ese país y a Somalilandia a retomar un "diálogo pacífico y constructivo". "Pedimos a ambas partes que se abstengan de cualquier acción que pueda agravar aún más la situación", dijo Khiari. Previamente, la Unión Africana había expresado en boca del presidente de la Comisión, Mahmoud Ali Youssouf, que "rechaza firmemente cualquier iniciativa o acción encaminada a reconocer a Somalilandia como entidad independiente", y recordó que ese territorio "sigue siendo parte integral" de Somalia. Asimismo, la Liga Árabe -formada por 22 países, incluida Somalia- definió lo ocurrido como un "atentado" contra la seguridad regional e instó a que se le apliquen a Israel "medidas jurídicas, económicas, políticas y diplomáticas". "China apoya firmemente la soberanía, la unidad y la integridad territorial de Somalia, y se opone a cualquier acto que busque dividir su territorio", aseveró por su parte el portavoz de la Cancillería china Lin Jian. Mientras que Irán calificó de “infundado y carente de sentido” el reconocimiento israelí, que consideró que se trata de una estrategia para desestabilizar la región. “Reconocer una parte de un país independiente y parte del territorio somalí por un actor cuya propia existencia también es cuestionable, es una acción destinada únicamente a fragmentar los países islámicos”, aseveró el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei. La Unión Europea señaló, en un comunicado de su delegación en Somalia, la importancia de respetar la "unidad, la soberanía y la integridad territorial" de ese país, "de conformidad con su Constitución, las Cartas de la Unión Africana y las Naciones Unidas", lo que consideró "fundamental para la paz y la estabilidad en toda la región del Cuerno de África". Y llamó al "diálogo constructivo" para resolver las "diferencias de larga data". El Consejo de Seguridad de la ONU en una reunión de emergencia sobre el reconocimiento de Somalilandia por parte de Israel EFE/EPA/KENA BETANCUR Pero también ha habido voces a favor de la decisión israelí, como Taiwán. El Ministerio de Asuntos Exteriores de esa isla, gobernada de forma autónoma desde 1949 y cuya soberanía es reclamada por China, indicó que Taiwán, Israel y Somalilandia son "socios democráticos afines que comparten los valores de la democracia, la libertad y el Estado de derecho". Y mostró expectativa por que el reconocimiento israelí facilite una cooperación trilateral más estrecha entre las tres partes. En 2020, Taiwán, que solo conserva el apoyo diplomático de doce Estados, abrió una oficina de representación en Hargeisa. Y pocas semanas después, Somalilandia hizo lo propio con una oficina equivalente en Taipéi. 01.32 min La decisión de Israel de reconocer a Somalilandia causa un terremoto político en la región

"Ningún cambio" en la postura de EE.UU. En la reunión del Consejo de Seguridad, en Nueva York, la representante estadounidense, Tammy Bruce, se mostró rotunda: "No tenemos ningún anuncio que hacer respecto al reconocimiento de Somalilandia por parte de Estados Unidos, y no ha habido ningún cambio en la política estadounidense". El propio Trump, en una entrevista hace unos días con el diario New York Post, primero descartó reconocer la independencia de la región separatista, aunque después afirmó: “Lo estudiaremos. Estudio mucho y siempre tomo buenas decisiones, que resultan acertadas”. Y cuestionó si “alguien sabe realmente qué es Somalilandia”. Lo cierto es que algunos analistas apuntan a que Washington no tardará en seguir los pasos de Israel. "Israel acaba de convertirse en el primer país del mundo en reconocer a Somalilandia, una región separatista de Somalia. Pronto le seguirá Estados Unidos. Es fácil imaginar lo que pretenden", expresó en su cuenta de X Víctor Egío, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Murcia. A su juicio, se busca instalar allí bases militares con tropas y misiles "apuntando a Yemen", controlando así el Golfo de Adén y la entrada al Mar Rojo. Pero también contrarrestar la "influencia china" en Yibuti, donde se encuentra "la única base militar de la República Popular en África". El líder de los rebeldes chiíes hutíes de Yemen, Abdelmalek al Huti, ha llegado a amenazar con atacar Somalilandia ante "cualquier presencia israelí" en la región separatista, al tildar la acción israelí de "agresión contra Somalia y el Yemen". Ciudadanos de Somalia se manifiestan este martes contra la decisión de Israel de reconocer a la autoproclamada República de Somalilandia como un estado independiente y soberano REUTERS/Feisal Omar

¿Destino para expulsar a los palestinos? La Autoridad Nacional Palestina, que gobierna partes de la Cisjordania ocupada por Israel, no tardó en rechazar el reconocimiento de Somalilandia, y recordó que Israel podría estar buscando un destino para expulsar a los palestinos. Algunos medios regionales apuntaron ese día a que el Gobierno de Netanyahu estaría en negociaciones con varios países de África para que reciban a gazatíes expulsados de su tierra, aunque no hay ninguna confirmación oficial. Egío cree que es uno de los objetivos. "Deportar al Cuerno de África a miles de palestinos para poder convertir Gaza en un resort sin molestias", y apunta a que la "división" de Somalia "no es nueva". "Es exactamente el mismo reparto que británicos e italianos acordaron a finales del siglo XIX. Eso es lo que vuelve, el peor colonialismo, si el mundo no se levanta para evitarlo", remarca. El presidente de Somalia, Hasán Sheij Mohamud, y su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan PRESIDENCIA DE SOMALIA EUROPA PRESS/ PRESIDENCIA DE SOMALIA