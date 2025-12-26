Israel, el primer país del mundo en reconocer formalmente Somalilandia como Estado

Israel ha reconocido a Somalilandia, una región separatista de Somalia, como un "Estado independiente y soberano", ha anunciado este viernes el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, convirtiéndose así en el primer país en hacerlo. Se trata de una primicia para esta autoproclamada república que se separó de Somalia y que no había sido reconocida previamente por ningún otro país.

"El primer ministro Netanyahu, el ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, y el presidente de la República de Somalilandia firmaron una declaración conjunta", según un comunicado de la oficina del primer ministro israelí. "Esta declaración se inscribe en el espíritu de los Acuerdos de Abraham firmados por iniciativa del presidente Trump", ha explicado el Gabinete de Netanyahu en el texto, en el que añade que el gobernante había conversado con el presidente de este país del Cuerno de África y que Israel planea de inmediato ampliar "la cooperación en los ámbitos de la agricultura, la salud, la tecnología y la economía".

Por su parte, el ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, ha declarado en X que este acuerdo "de reconocimiento mutuo" es el fruto de "un diálogo amplio y continuo" durante el último año.

El Gobierno de Somalilandia, a su vez, ha expresa "su firme intención de adherirse a los Acuerdos de Abraham", según un comunicado divulgado por su Ministerio de Exteriores, y ha calificado la decisión israelí de "un hito en la larga búsqueda de legitimidad internacional" por parte del país africano.

Se declaró unilateralmente su independencia en 1991 Saar se reunió por primera vez con representantes del presidente de Somalilandia, Abdirahman Mohamed Abdullahi, en marzo pasado, y desde entonces se han producido diferentes visitas secretas de altos funcionarios, de acuerdo con diferentes medios estadounidenses. Según sus investigaciones, Estados Unidos e Israel se habrían puesto en contacto con tres gobiernos de África Oriental, incluyendo Somalilandia, como posibles destinos para reubicar a los gazatíes expulsados de la Franja. ““ El presidente de Somalilandia, Cabdiraxmaan Cirro, celebra el reconocimiento convirtiéndolo en un "momento histórico". "Este paso marca el inicio de una asociación estratégica que promueve intereses mutuos, fortalece la paz y la seguridad regionales y genera beneficios compartidos para todas las partes interesadas, sin perjuicio de ninguna de ellas", ha declarado en X. ““ Somalilandia es un territorio aproximadamente del tamaño de Uruguay (175.000 km²) ubicado en el noroeste de Somalia, se declaró unilateralmente su independencia en 1991. Desde entonces ha operado de forma autónoma, con su propia moneda, ejército y fuerza policial, y se distingue por su relativa estabilidad en comparación con Somalia, asolada por la insurgencia islamista de Al-Shabaab y conflictos políticos crónicos.