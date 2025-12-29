La AN avala el cambio de denominación de un regimiento de la Legión de 'Bandera Comandante Franco' a 'Bandera de España'

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (AN) ha avalado la resolución del Ministerio de Defensa, que cambió la denominación Bandera Comandante Franco del Tercio Gran Capitán 1º de la Legión de la Comandancia General de Melilla -un regimiento de infantería- por la de Bandera de España.

En una sentencia, recogida por Europa Press, los magistrados de la Sección Quinta desestiman el recurso presentado por la Fundación Nacional Francisco Franco en el que pedía mantener la denominación original por entender que el Ministerio de Defensa había actuado de forma sectaria por "exclusivas razones ideológicas".

A juicio de esta entidad, la unidad militar mencionada tiene el nombre de uno de sus fundadores y hace referencia a un hecho histórico que garantizó la españolidad de Melilla y de sus habitantes. Añadía en su recurso que la ley de Memoria Democrática no tiene por misión borrar todo lo que guarde relación con el dictador Francisco Franco, sino suprimir elementos de división entre ciudadanos.