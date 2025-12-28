El alcalde de Martos (Jaén) cesa a un concejal del PSOE por difundir un vídeo con cánticos machistas

El alcalde de Martos (Jaén), Emilio Torres, ha cesado este domingo al concejal de su equipo de gobierno del PSOE Manuel Cortés tras difundir este un vídeo en redes sociales donde aparece entonando cánticos machistas y sexistas.

Además, el regidor ha retirado las delegaciones y competencias al concejal, a quien ha instado a presentar su acta de edil de la Corporación municipal de Martos.

"Queremos trasladar a la ciudadanía que este comportamiento no representa ni comparte los valores de esta institución ni de este equipo de Gobierno", ha señalado el alcalde en un comunicado.

Torres ha destacado su "rechazo y condena rotunda" a estos comportamientos y ha reiterado su compromiso con "la defensa del feminismo y la dignidad de las personas", ha añadido el primer edil marteño.