El alcalde de Martos (Jaén) cesa a un concejal del PSOE por difundir un vídeo con cánticos machistas
- El vídeo fue publicado en redes sociales y en él cantan Manuel Cortés junto a otras dos personas
- El PSOE local ha abierto un expediente disciplinario y pide la suspensión cautelar de su militancia
El alcalde de Martos (Jaén), Emilio Torres, ha cesado este domingo al concejal de su equipo de gobierno del PSOE Manuel Cortés tras difundir este un vídeo en redes sociales donde aparece entonando cánticos machistas y sexistas.
Además, el regidor ha retirado las delegaciones y competencias al concejal, a quien ha instado a presentar su acta de edil de la Corporación municipal de Martos.
"Queremos trasladar a la ciudadanía que este comportamiento no representa ni comparte los valores de esta institución ni de este equipo de Gobierno", ha señalado el alcalde en un comunicado.
Torres ha destacado su "rechazo y condena rotunda" a estos comportamientos y ha reiterado su compromiso con "la defensa del feminismo y la dignidad de las personas", ha añadido el primer edil marteño.
El PSOE le ha abierto un expediente disciplinario
Este sábado el PSOE de Jaén anunció la apertura de un expediente disciplinario al concejal Manuel Cortés y solicitó a la dirección federal del partido que se aplique la suspensión cautelar de militancia del mismo.
El PSOE de Jaén ha condenado "rotundamente este tipo de comportamientos, vengan de donde vengan, y por eso actúa en consecuencia para depurar las responsabilidades que sean oportunas", ha indicado el comunicado de los socialistas.
"Son actitudes inadmisibles y repugnantes que no vamos a consentir en esta organización, porque son totalmente contrarias a los valores y principios del feminismo y la igualdad que nos inspiran", concluye la nota informativa.