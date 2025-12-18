Imputado el alcalde de un pueblo de Castellón, del PP, por agresión sexual a dos menores
- La causa, según el Tribunal Superior de Justicia valenciano, lleva abierta "desde hace unos meses"
- El PP de Castellón ha solicitado al Comité de Derechos Garantías su suspensión de militancia
Un juzgado de Segorbe investiga al alcalde del pueblo castellonense de Jérica, Jorge Peiró, del PP, por sendos delitos de agresión sexual a dos víctimas menores de edad, según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
La causa, añade el TSJCV, lleva abierta "desde hace unos meses" y la titular del juzgado de Instrucción número 1 de Segorbe impuso en su momento al investigado medidas cautelares de alejamiento y prohibición de comunicación respecto de los dos denunciantes, que siguen vigentes actualmente.
Jorge Peiró ejerce como alcalde de este municipio de algo más de 1.700 habitantes de la comarca interior del Alto Palancia desde el año 2019.
Según ha podido saber RTVE, el PP de la provincia de Castellón ha solicitado al Comité de Derechos y Garantías la suspensión de militancia inmediata de Jorge Peiró. Asimismo, se le ha procedido a cesar con "carácter inmediato" como asesor del Grupo Popular de la Diputación Provincial de Castellón. El partido ha trasladado además su "respeto máximo a la justicia" y también "a la presunción de inocencia".
El PSPV- PSOE emplaza al PP a actuar "con contundencia"
Por su parte, el PSPV-PSOE de la provincia de Castelló ha reclamado a la presidenta del PP provincial y de la Diputació de Castelló, Marta Barrachina, que exija a Jorge Peiró la dimisión como alcalde de Jérica tras su imputación.
La secretaria de Organización del PSPV-PSOE en Castelló, Maria Jiménez, ha señalado que "las decisiones judiciales adoptadas son absolutamente incompatibles con que Peiró continúe ostentando una responsabilidad pública".
La socialista ha emplazado a Marta Barrachina y al secretario general del PP provincial, Salvador Aguilella, a actuar "con contundencia" ante estos hechos. “La prioridad debe ser la protección de los menores y el respeto a las instituciones; por eso la cúpula del PP debe dar una respuesta ejemplar que pase por el cese inmediato en la Diputación de Castellón y la petición de dimisión como alcalde, por dignidad política y por higiene democrática”, ha aseverado.