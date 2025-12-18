Imputado el alcalde de un pueblo de Castellón, del PP, por agresión sexual a dos menores

Un juzgado de Segorbe investiga al alcalde del pueblo castellonense de Jérica, Jorge Peiró, del PP, por sendos delitos de agresión sexual a dos víctimas menores de edad, según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

La causa, añade el TSJCV, lleva abierta "desde hace unos meses" y la titular del juzgado de Instrucción número 1 de Segorbe impuso en su momento al investigado medidas cautelares de alejamiento y prohibición de comunicación respecto de los dos denunciantes, que siguen vigentes actualmente.

Jorge Peiró ejerce como alcalde de este municipio de algo más de 1.700 habitantes de la comarca interior del Alto Palancia desde el año 2019.

Según ha podido saber RTVE, el PP de la provincia de Castellón ha solicitado al Comité de Derechos y Garantías la suspensión de militancia inmediata de Jorge Peiró. Asimismo, se le ha procedido a cesar con "carácter inmediato" como asesor del Grupo Popular de la Diputación Provincial de Castellón. El partido ha trasladado además su "respeto máximo a la justicia" y también "a la presunción de inocencia".