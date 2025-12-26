El maridaje cultural que nos deja 2025

En lo cultural el 2025 ha mirado a la espiritualidad, a las secuelas de la revolución, al insomnio, a lo misterioso y lo invisible y, siempre, a las relaciones sentimentales. Para acabar el año hemos imaginado unos menús culturales (llamadlos platos combinados) en los que hemos maridado músicas con literaturas, pinturas con películas, y otros elixires en un intento claro de conseguir una estrella, no Michelin, no, una más humilde: una estrellita pequeñita, pero firme. Ahí van las propuestas.

Menú 'A las barricadas, ida y vuelta' Quien nos iba a decir que en plena década reaccionaria se iba a colar en la cultura un plato combinado de revolucionarios de vuelta de todo. Porque en eso consiste este menú: no en una exaltación de la revolución (Bakunin nos libre), sino en una mirada a qué fue de aquellas y aquellos revolucionarios de los 60 y los 70, cómo siguieron con aquella vida de la renegaron por abrazar ideales. Entrante Podemos empezar el menú con El corazón revolucionario del mundo, de Francisco Serrano, editado y premiado por Tusquets. Una novela breve (que se agradece en estos tiempos de mamotretos en el que los libros tienen la doble función de sujetar puertas) protagonizada por una mujer que se busca a sí misma dentro de una célula anticapitalista en los años setenta. La mujer se llama Valeria Letelier… No se me ocurre nombre más literario, y lo merece su personaje, complejito, complejo, vamos, complejísimo. Y luego hay un Joel y un Carlos y un piso franco y una casa en Francia, y a cuánto hay que renunciar para ser revolucionario fetén. Madre mía, pienso en todos aquellos revolucionarios de los setenta en Chile, Argentina, Italia, incluso Alemania…viendo lo que hay que ver ahora… Efecto Doppler Efecto Doppler - El escritor Francisco Serrano, ganador del Premio Tusquets 2025, nos presenta 'El corazón revolucionario del mundo' - 06/11/25 Escuchar audio Primer plato El plato principal y estrella de este menú es Una batalla tras otra, la película de Paul Thomas Anderson, que cuenta la lucha, pero sobre todo la vida tras los años de lucha de un tal Bob Fergusson, un digno heredero del Nota de El gran Lebowski. Están todas y todos brutales en esta película que es distinta en muchos aspectos y que parece que arrasará en los Oscar. El guion se basa en un relato de Pynchon, el más misterioso y maldito de los escritores vivos que este año ha publicado nueva novela, por cierto. No diré más del plato principal, solo que no hay que perdérselo. 'Una batalla tras otra', la llamada a la acción (y una joya del cine de acción) de Paul Thomas Anderson Gorka Zubizarreta Segundo plato 'Revolución', de Hugo Gonçalves' Libros del Asteroide. El segundo plato es Revolución, de Hugo Gonçalvez, publicada por Libros del Asteroide, una pedazo de novela que me ha fascinado desde el principio. Al igual que ocurrió en España, Portugal vivió un tiempo muy convulso y muy violento en los últimos días de la dictadura y los primeros de la revolución de los claveles. Por momentos se temió que la democracia no pudiera consolidarse. En ese marco encontramos a dos fascinantes personajes: María Luisa, una militante comunista que tiene que pasar a la clandestinidad y su hermana Pureza que ve cómo el proceso revolucionario le trastoca sus planes, mucho más tradicionales. A vueltas con la revolución, los ideales, las renuncias, los sacrificios… A vueltas con los lemas, las frases hechas, las contradicciones. A vueltas con el tiempo y lo que le sobrevive y lo que no. Postre El postre de este menú lo pone Teo Planell y su Demian. ¿Es un disco revolucionario? Sin duda. No solo porque reivindica el espíritu de la canción protesta de los 60 con las sonoridades del siglo XXI, sino porque promueve toda una actitud de resistencia: en este mundo digital defiende lo analógico, en este mundo pesimista defiende el optimismo, la esperanza incluso, la fe en una nueva generación de jóvenes músicos, escritoras, cineastas… generaciones que van a cambiar el mundo. Su “Demian”, que ondea la bandera de esa novela de Hesse tan popular en los sesenta, podría ser la música de ese cambio, de esa revolución a través de la cultura y la luminosidad. Ajalá. Generación Ya Generación Ya - Mar España, Teo Planell y Roy Borland - 29/09/25 Escuchar audio

Menú 'Cada persona es un mundo' Cada vida encierra un sinfín de vidas posibles, y cada relación un sinfín de formas de relacionarse. La mirada a las relaciones sentimentales, al discurrir vital, nos ofrece en 2025 algunas obras que muestran que cada persona es un mundo, y cada dos (o tres, o más) una galaxia entera. Entrante “¿En qué momento nos hemos vuelto especialistas en leer y escuchar en diagonal, barrer debajo de la alfombra y mirarnos el ombligo sin descanso?”. Candela Sierra nos invita a abrir boca en este menú de reflexión sobre las relaciones con Lo sabes aunque no te lo he dicho, publicado por Astiberri y ganador del Premio Nacional de Cómic. En sus páginas viven (porque viven, Candela las hace vivir) relaciones de todo tipo: laborales, familiares, de amor o de amistad, generalmente marcadas por el temor al compromiso y la tendencia a eludir conflictos, una incisiva radiografía de nuestro tiempo, salteada con redes sociales y salsa de humor negro. Te ríes, te cabreas, te revisas, te lo piensas. Qué más se puede pedir. Territorio 9 Territorio 9 - Lo nuevo de Candela Sierra y Nadia Hafid, y el manga en el teatro de Takarazuka Escuchar audio Primer plato A veces (no muchas) un libro te lleva a un lugar (durante unas semanas tuve casa en Maine, por un alquiler módico), te lleva a una estación (durante unas semanas de primavera viví en otoño, cómo caían las hojas sobre mi mano…), te lleva a un estado de ánimo (durante unas semanas fui sereno, sonriente, educado, elegante), te confiere una percepción más amplia (durante unas semanas entendí mi vida y la de los demás). Todo eso lo logró Cuéntamelo todo, la última novela de la maravillosa Elizabeth Strout. El lector puede entrar en su universo por cualquiera de sus novelas, pero para mí esta fue la puerta ideal. Aquí encontramos a la escritora Lucy Burton y su muy especial relación con Bob Burgess (que cosa más maravillosa y más bien contada es esa relación), aquí escuchamos los relatos de Olive Kitteridge, y aquí se dice “querida”, como hay que decirlo, sosteniendo una taza de té, o un gin tonic. Y es que eso es la vida, una sucesión de conexiones, secretos, amores y arrepentimientos, una sucesión de muchas vidas posibles que se acompasan, querida, con el cambio de estaciones. Andalucía Informativos ENTREVISTA ELIZABETH STROUT. Escuchar audio Segundo plato Al texto y a las ideas de uno de los momentos más libres, creativos y provocadores de nuestra historia le puso imagen una mujer: Maruja Mallo. Ella fue la artista que dio imaginería estética a la generación del 27. En sus “verbenas”, en “la Kermesse”, en “Mujer con cabra” o en “El mago pim, pam, pum” hay un verdadero catálogo de personas y relaciones, una mirada a un mundo que rompía las costuras y que se convirtió en símbolo de todo lo que podemos ser. Se han cumplido 30 años de muerte de Maruja Mallo y una gran retrospectiva suya iluminó primero el Centro Botín de Santander y pervive ahora hasta marzo en el Museo Reina Sofía de Madrid. Mirad sus cuadros, sus personas, y mirad cómo se miran entre ellas. Esas son las relaciones humanas. Maruja Mallo era "muy independiente, vital, alegre, creativa y heterodoxa" Cristina Pérez Postre Un postre triple y muy iberoamericano, un postre que recuerda a la “tarta tres leches”, uno de los clásicos de la repostería latina. Las tres leches son tres discos que se pueden entremezclar y que provienen todos de un mismo universo: Cancionera, de Natalia Lafourcade, Vendrán suaves lluvias, de Silvana Estrada, y El cuerpo después de todo, de Valeria Castro. Tres joyas repletas de canciones que beben de la música de raíz para hablar de relaciones sentimentales, de dolores, despechos, felicidades y gozos, de reconocimiento del propio cuerpo y la propia alma. Natalia Lafourcade. Natalia es ya, por derecho, la gran dama de la canción mexicana; Silvana, veracruzana, va tras sus pasos cargando con una biografía de resistencia que no empaña su sonrisa; Valeria, canaria, de Los llanos de Aridane, en La Palma, es un prodigio de sensibilidad, voz e inteligencia que algunos han descubierto este año de la forma más injusta posible (lamentables comentarios tras su paso por OT), y aun así, quienes se han dado la mínima oportunidad de escucharla seguro que agradecen que en el mundo quede belleza por descubrir. Belleza como la que rezuman estos tres discos, que son la leche (las tres leches). Valeria Castro.