El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana Álvarez, presidirá la Comisión Gestora del PSOE en la región

El delegado del Gobierno en Extremadura, el socialista José Luis Quintana Álvarez, presidirá la Comisión Gestora del PSOE en la región hasta la celebración del congreso extraordinario. Esta decisión llega después de la debacle electoral y la dimisión del líder regional, Miguel Ángel Gallardo.

En las elecciones de este pasado 21 de diciembre, los socialistas perdieron casi la mitad de los votos respecto a 2023, se dejaron diez escaños (consiguieron 18 asientos en la Asamblea de Extremadura) y bajan al 25% de votos (pierden 14 puntos). Estas cifras son un mínimo histórico para la formación.

Menos de 24 horas después, Gallardo confirmó su marcha: "He trasladado a los compañeros que asumía en primera persona los resultados y les comunicaba mi dimisión". Sin embargo, recogerá el acta y tomará posesión como diputado para no "traicionar a los 136.000 votantes" que este domingo depositaron su confianza en él.

En lo que respecta a la nueva Comisión Gestora, la Secretaría de Organización del PSOE ha nombrado además a los siguientes vocales: María José Pulido Pérez, Gonzalo Romero Barba, Carmen Yáñez Quirós, Pablo Iglesias Ordóñez, Ana María Fernández Rodríguez, José María Ramírez Morán e Irene Pozas García.

A partir de este momento, este órgano se encargará de garantizar el funcionamiento organizativo y convocar y supervisar los procesos democráticos internos hasta que se elija la nueva Ejecutiva Regional.

Tras los comicios, la siguiente etapa es la votación de un candidato a presidente de Extremadura. Las urnas ponen en cabeza a María Guardiola, del Partido Popular. Sin embargo, necesitará del apoyo de otros grupos para superar la investidura.

El exlíder socialista de la región Juan Carlos Rodríguez Ibarra había afirmado que su formación debería abstenerse para facilitar el Gobierno del PP sin depender de Vox.

Sin embargo, la portavoz del PSOE, Montse Mínguez le respondió que en cada proceso, en cada pregunta "se ha de escuchar" a los militantes.

Por su parte, el tercer partido en las urnas, Vox, reiteró este lunes que si Guardiola quiere su respaldo, sus votos no pueden ser "invisibilizados", aseguró Santiago Abascal. Además, señaló que "ahora la pelota está en el tejado" de los 'populares'.

"Da igual lo que nos pida. Lo que no va a ocurrir es que se invisibilicen a los votantes de Vox", argumentó en una rueda de prensa para valorar los resultados de las elecciones extremeñas al ser preguntado si a Guardiola le costará lo mismo la abstención de su formación que el 'sí'.