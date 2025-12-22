El PSOE remodela su Ejecutiva y refuerza la Secretaría de Organización tras los escándalos de acoso sexual
- La Secretaría de Organización contará con tres adjuntos en lugar de los dos que mantuvo tras la dimisión de Salazar
- El PSOE, que se hundió este domingo en Extremadura, vive un momento crítico por los casos de acoso sexual y corrupción
La Comisión Ejecutiva Federal del PSOE ha aprobado este lunes por unanimidad una remodelación con la que refuerza la Secretaría de Organización del partido, que se había visto afectada por la renuncia de Paco Salazar el pasado mes de julio a raíz de denuncias internas contra él por acoso sexual y por distintos casos similares surgidos en el partido desde entonces.
Así, la Secretaría de Organización de Rebeca Torró pasará, a propuesta de ella misma, a contar con tres adjuntos en lugar de los dos que tenía actualmente. Esta era precisamente la idea inicial tras el comité federal de julio, pero era Salazar quien iba a ocupar la tercera portavocía justo cuando eldiario.es hizo públicas las denuncias de acoso y se vio forzado a renunciar. Entonces, fue Torró quien asumió provisionalmente el cargo de Acción Electoral que iba a asumir Salazar.
Ahora, el PSOE integra a Elisa Garrido al frente de la Secretaría Adjunta a Organización y Coordinación Territorial, que hasta ahora estaba en mano de Anabel Mateos. Mateos, precisamente, asume la secretaría adjunta a Organización de Transparencia y Acción Democrática, y Borja Cabezón, que se encargaba antes de esa área, llevará ahora la Acción Electoral.
Aparte de estos cambios hay otros dos más. Enma López, que dirigía hasta ahora la Secretaría de Política Económica, Transformación Digital y Emprendimiento, será la nueva secretaria de Estudios y Programas y la portavoz adjunta del PSOE. López asumirá así una secretaría que dejó vacante el exenador Javier Izquierdo, que dimitió el pasado 11 de noviembre en medio de las polémicas por los casos de acoso sexual para afrontar, según sus palabras, "otras tareas profesionales y personales".
Y el relevo de López al frente de la Secretaría de Política Económica, Transformación Digital y Emprendimiento lo tomará, por su parte, Carmen González.
Un momento crítico para el PSOE
El Partido Socialista está viviendo uno de sus peores momentos, pese a ser la formación mayoritaria en el Gobierno de la nación. Los socialistas afrontan al menos siete casos de acoso sexual en diversos territorios, que han provocado fuertes críticas y malestar dentro del partido y que, sumado a la presunta corrupción de los casos Koldo y Cerdán, están haciendo mella y sirviendo a la oposición de arma.
La remodelación llega, además, un día después de que el PSOE se desplomara estrepitosamente en las elecciones extremeñas de este domingo, perdiendo diez escaños hasta los 18 y bajando por segunda vez consecutiva su suelo electoral, el más bajo de la historia de la región.
Todo, cuando vienen por delante otras elecciones en los próximos meses en los que el PP espera dar la 'puntilla final' a Pedro Sánchez y consolidar un cambio de ciclo hacia la derecha: Aragón, Castilla y León y Andalucía.
Sánchez, precisamente, ha depositado la confianza en dos de sus ministras para hacer frente a estos retos: Pilar Alegría para concurrir en Aragón y María Jesús Montero para hacerlo en Andalucía.
Este lunes, horas después del desastre electoral del PSOE en Extremadura y coincidiendo con la Lotería de Navidad, el jefe del Ejecutivo ha anunciado la remodelación en su gabinete tras el salto de Alegría para las elecciones del 8 de febrero. Así, la ministra Elma Saiz será la nueva portavoz del Gobierno y la delegada del Gobierno en Castilla La Mancha, Milagros Tolón, la nueva ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes.