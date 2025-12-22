El PSOE remodela su Ejecutiva y refuerza la Secretaría de Organización tras los escándalos de acoso sexual

La Comisión Ejecutiva Federal del PSOE ha aprobado este lunes por unanimidad una remodelación con la que refuerza la Secretaría de Organización del partido, que se había visto afectada por la renuncia de Paco Salazar el pasado mes de julio a raíz de denuncias internas contra él por acoso sexual y por distintos casos similares surgidos en el partido desde entonces.

Así, la Secretaría de Organización de Rebeca Torró pasará, a propuesta de ella misma, a contar con tres adjuntos en lugar de los dos que tenía actualmente. Esta era precisamente la idea inicial tras el comité federal de julio, pero era Salazar quien iba a ocupar la tercera portavocía justo cuando eldiario.es hizo públicas las denuncias de acoso y se vio forzado a renunciar. Entonces, fue Torró quien asumió provisionalmente el cargo de Acción Electoral que iba a asumir Salazar.

Ahora, el PSOE integra a Elisa Garrido al frente de la Secretaría Adjunta a Organización y Coordinación Territorial, que hasta ahora estaba en mano de Anabel Mateos. Mateos, precisamente, asume la secretaría adjunta a Organización de Transparencia y Acción Democrática, y Borja Cabezón, que se encargaba antes de esa área, llevará ahora la Acción Electoral.

Aparte de estos cambios hay otros dos más. Enma López, que dirigía hasta ahora la Secretaría de Política Económica, Transformación Digital y Emprendimiento, será la nueva secretaria de Estudios y Programas y la portavoz adjunta del PSOE. López asumirá así una secretaría que dejó vacante el exenador Javier Izquierdo, que dimitió el pasado 11 de noviembre en medio de las polémicas por los casos de acoso sexual para afrontar, según sus palabras, "otras tareas profesionales y personales".

Y el relevo de López al frente de la Secretaría de Política Económica, Transformación Digital y Emprendimiento lo tomará, por su parte, Carmen González.