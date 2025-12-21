Rubén Blades cuestiona que, tras 36 años de la invasión de Panamá, no se sepa la cifra de muertos

El músico panameño Rubén Blades tildó este sábado de "inconcebible" que tras 36 años de la invasión de EE.UU. a Panamá para capturar al dictador Manuel Antonio Noriega bajo cargos de narcotráfico, aún no se sepa con certeza cuántos panameños murieron ese día y "exista vergüenza y reticencia por discutir públicamente ese episodio".

20 de diciembre de 1989 Estados Unidos movilizó a 26.000 soldados y usó armamento de última generación para capturar en Panamá a Noriega (1934-2017), en la llamada operación 'Causa Justa'. Documentos estadounidenses desclasificados a lo largo de los años señalan 516 muertos durante la invasión, de ellos 314 militares -la gran mayoría panameños-, pero extraoficialmente se habla en Panamá de entre 500 y 4.000 civiles fallecidos. La llamada 'Comisión 20 de diciembre de 1989', creada en el 2016 y respaldada por el Gobierno panameño, ha identificado a 236 víctimas e investiga otros 206 casos de desaparecidos durante la invasión, una cifra que varía en la medida que llegan más denuncias. "Sin embargo, en base a las listas y a las estimaciones, tenemos una idea de que probablemente no se supere la cifra de 1.000 víctimas de la invasión" afirmó el viernes el secretario ejecutivo de la Comisión 20 de diciembre, José Luis Sosa, al programa radial Panamá en Directo.

Un acontecimiento bochornoso, distorsionado y heróico La invasión es "quizás el acontecimiento más bochornoso, distorsionado y a la vez heroico, que jamás se haya experimentado en nuestro país, por sus características particulares", expresó en un escrito Blades, tras recordar que hace 36 años Estados Unidos utilizó su ejército para retirar "por la fuerza al dictador que ayudó a crear y que apoyó mientras así convino a sus intereses geopolíticos". "Mientras no hagamos una revisión seria de este asunto, continuarán frescas las heridas y la angustia de lo que no se ha resuelto, escondidas bajo la aparente costra de nuestra indiferencia cívica. El dolor y la deuda histórica están allí", expresó el cantautor y activista panameño más universal. El exdictador panameño Manuel Antonio Noriega sale escoltado por policías y guardias penitenciarios, en una imagen de archivo EFE / Alejandro Bolívar