Trump rebaja la clasificación del cannabis para fomentar la investigación médica

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado este jueves una orden que rebaja la clasificación del cannabis en las categorías de peligrosidad de las drogas para facilitar la investigación médica con esta sustancia.

"Quiero recalcar que la orden que estoy a punto de firmar no legaliza la marihuana de ninguna manera, ni en ningún sentido, y de ninguna forma autoriza su uso como droga recreativa", ha aclarado en el acto en la Casa Blanca.

El texto saca la marihuana de la categoría I de narcóticos, donde se encuentra la heroína, para situarla en la categoría III de drogas, la que tiene, por ejemplo, la ketamina, una decisión que puede dar un giro a la industria del cannabis, suavizar las sanciones penales y desbloquear fondos para investigación.

"Hay gente rogándome que haga esto, gente que lleva décadas sufriendo un gran dolor", ha declarado en el Despacho Oval, donde ha estado acompañado por profesionales oncológicos, pacientes de cáncer y representantes de la industria farmacéutica.

La orden insta también a la creación de un programa piloto para reembolsar a pacientes del programa de salud Medicare por la compra de productos elaborados con cannabidiol (CBD), el compuesto del cannabis que no tiene propiedades psicoactivas.

El consumo recreativo de cannabis es legal en 24 estados estadounidenses y en Washington D.C., pero no a nivel federal.