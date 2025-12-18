Consumo extiende el límite impuesto a los alimentos ultraprocesados a todos los centros públicos
- Al menos un 80% de la oferta de las máquinas expendedoras deberá ser saludable
- El Real Decreto incluye también centros privados sanitarios o de atención a mujeres víctimas de violencia de género
Consumo limitará la oferta de alimentos ultraprocesados y frituras, además de en residencias y hospitales, en todos los centros públicos, como museos, bibliotecas, universidades, centros deportivos o en la restauración de los centros públicos de trabajo. Así lo ha anunciado el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en el acto de entrega de los Premios Estrategia NAOS, que ha presidido este jueves la reina en la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.
El Real Decreto, que sale a información pública este jueves, limitará a dos raciones semanales los ultraprocesados y las frituras en los centros públicos con pensión completa y régimen residencial, y a un máximo de una vez por semana en desayunos y meriendas. Además, se excluirán los ultraprocesados de toda la alimentación infantil.
Además el 80% de los productos de las máquinas "vending" deberán ser saludables y ofertar un 90% de productos que incluyan frutas y verduras frescas y menús variados preparados en sus propias cocinas.
Asimismo establece el acceso al agua mediante la implantación de fuentes en las instalaciones, adecuadamente señalizadas, que ofrezcan agua potable de forma gratuita. La norma también contempla la realización de cribados nutricionales tanto en hospitales como en centros residenciales, en los ingresos y de forma periódica, para prevenir y detectar precozmente situaciones de desnutrición o riesgo nutricional, y promover en su caso planes de atención.
"En este país el 80% de los niños, niñas y adolescentes consumen alimentos y bebidas no saludables" ha sentenciado el ministro Bustinduy. Además "las cifras dicen que sólo en el soporte televisivo cada niño y niña de este país reciben de media once impactos publicitarios de alimentación mal sana cada día", motivo por el que de estas medidas "se van a beneficiar más de dos millones de niños, niñas y adolescentes que comen cada día en los comedores escolares", ha remarcado.
El marco legal de este Real Decreto se centra, para el ministro, en la regulación de tres factores clave que son los "comedores escolares, alimentación en centros públicos y publicidad de alimentos insanos" ha añadido Bustinduy.
Durante el acto, la reina y el ministro han hecho entrega de los premios que reconocen iniciativas, en los ámbitos familiar y comunitario, escolar, empresarial y sanitario, para sensibilizar a la población del problema que la obesidad representa para la salud. La reina Letizia ha destacado la importancia de regular los comedores escolares, por su gran impacto en la salud de los niños y niñas, además de subrayar la importancia de la prevención de la obesidad y el sobrepeso infantil, que afecta especialmente a los que viven en familias con rentas más bajas.
Obesidad infantil
Este Real Decreto se aprueba en un contexto en el que, según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Europa, la obesidad infantil llega al 40% de la población total de niños en España. A esto se le añade que la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición cifra en un 36,1% los niños y niñas de entre seis y nueve años con exceso de peso.
Por ello la medida sigue la estela del Real Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles que aprobó el Gobierno en abril de 2025, que garantiza el consumo diario de frutas y verduras frescas y de temporada y cinco comidas saludables a la semana para todos los escolares, en línea con los estándares de la Organización Mundial de la Salud.