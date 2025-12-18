Consumo extiende el límite impuesto a los alimentos ultraprocesados a todos los centros públicos

Consumo limitará la oferta de alimentos ultraprocesados y frituras, además de en residencias y hospitales, en todos los centros públicos, como museos, bibliotecas, universidades, centros deportivos o en la restauración de los centros públicos de trabajo. Así lo ha anunciado el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en el acto de entrega de los Premios Estrategia NAOS, que ha presidido este jueves la reina en la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.

El Real Decreto, que sale a información pública este jueves, limitará a dos raciones semanales los ultraprocesados y las frituras en los centros públicos con pensión completa y régimen residencial, y a un máximo de una vez por semana en desayunos y meriendas. Además, se excluirán los ultraprocesados de toda la alimentación infantil.

Además el 80% de los productos de las máquinas "vending" deberán ser saludables y ofertar un 90% de productos que incluyan frutas y verduras frescas y menús variados preparados en sus propias cocinas.

Asimismo establece el acceso al agua mediante la implantación de fuentes en las instalaciones, adecuadamente señalizadas, que ofrezcan agua potable de forma gratuita. La norma también contempla la realización de cribados nutricionales tanto en hospitales como en centros residenciales, en los ingresos y de forma periódica, para prevenir y detectar precozmente situaciones de desnutrición o riesgo nutricional, y promover en su caso planes de atención.

"En este país el 80% de los niños, niñas y adolescentes consumen alimentos y bebidas no saludables" ha sentenciado el ministro Bustinduy. Además "las cifras dicen que sólo en el soporte televisivo cada niño y niña de este país reciben de media once impactos publicitarios de alimentación mal sana cada día", motivo por el que de estas medidas "se van a beneficiar más de dos millones de niños, niñas y adolescentes que comen cada día en los comedores escolares", ha remarcado.

El marco legal de este Real Decreto se centra, para el ministro, en la regulación de tres factores clave que son los "comedores escolares, alimentación en centros públicos y publicidad de alimentos insanos" ha añadido Bustinduy.

01.19 min El Gobierno obligará a los colegios a servir cinco comidas saludables a la semana

Durante el acto, la reina y el ministro han hecho entrega de los premios que reconocen iniciativas, en los ámbitos familiar y comunitario, escolar, empresarial y sanitario, para sensibilizar a la población del problema que la obesidad representa para la salud. La reina Letizia ha destacado la importancia de regular los comedores escolares, por su gran impacto en la salud de los niños y niñas, además de subrayar la importancia de la prevención de la obesidad y el sobrepeso infantil, que afecta especialmente a los que viven en familias con rentas más bajas.