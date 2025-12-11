Un muerto y un desaparecido en un naufragio frente a la localidad gaditana de Sancti Petri

La Guardia Civil y Salvamento Marítimo han recuperado en el mar el cadáver de un hombre. Además, continúa la búsqueda de un desaparecido tras el naufragio de una embarcación neumática en la zona de Sancti Petri, en Chiclana de la Frontera, Cádiz.

Los dos viajaban durante la noche del miércoles junto a otras dos personas en una embarcación de cinco metros de eslora, según Salvamento Marítimo. Un golpe de mar provocó que tres de los pasajeros cayeran al mar. Sobre las 22.50, una persona que presenció los hechos alertó de lo sucedido a los servicios de rescate.