Un muerto y un desaparecido en un naufragio frente a la localidad gaditana de Sancti Petri
- Un golpe de mar causó que tres de los cuatro tripulantes de una embarcación neumática cayeran al mar
- Salvamento Marítimo y la Guardia Civil continúan con la búsqueda de la persona desaparecida
La Guardia Civil y Salvamento Marítimo han recuperado en el mar el cadáver de un hombre. Además, continúa la búsqueda de un desaparecido tras el naufragio de una embarcación neumática en la zona de Sancti Petri, en Chiclana de la Frontera, Cádiz.
Los dos viajaban durante la noche del miércoles junto a otras dos personas en una embarcación de cinco metros de eslora, según Salvamento Marítimo. Un golpe de mar provocó que tres de los pasajeros cayeran al mar. Sobre las 22.50, una persona que presenció los hechos alertó de lo sucedido a los servicios de rescate.
Dispositivo de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo
Guardia Civil y Salvamento Marítimo desplegaron por tierra, mar y aire un dispositivo en la búsqueda de los tres tripulantes que se precipitaron al mar. Uno fue encontrado con vida en la cercana playa de La Barrosa.
Este jueves a las 11.30 un helicóptero del dispositivo de rescate divisó en el mar el cadáver de uno de los tripulantes. Una embarcación recuperó y trasladó el cadáver a la estación de Puntales de Cádiz. Una vez realizado el levantamiento judicial del cadáver, la Guardia Civil se ha encargado de su identificación y del aviso a sus familiares.
Salvamento Marítimo y la Guardia Civil continúan con la búsqueda del tripulante que sigue desaparecido.