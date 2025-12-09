Muere uno de los pescadores rescatados tras sufrir un golpe de mar en la costa de Lanzarote

Uno de los dos pescadores arrastrados por las olas en la costa Sur de Lanzarote, que fue rescatado con pronóstico crítico, ha fallecido en el hospital general de la isla, según han confirmado este martes a EFE fuentes del Consorcio de Emergencias de Lanzarote. Con él ya son cinco las personas fallecidas por el fuerte oleaje en Canarias en las últimas 48 horas.

La víctima es un hombre de origen italiano residente en Lanzarote. En el momento de los hechos estaba junto a otro compañero que si consiguió salir del agua por sus propios medios. El fallecido sufrió una parada cardiorrespiratoria en la misma camilla en la que fue evacuado en helicóptero.

El suceso ha tenido lugar en la zona de Charcones en Playa Blanca, dentro del municipio de Yaiza en Lanzarote, sobre las 15.50 horas de este lunes, mientras había activa una prealerta por fenómenos costeros adversos en Canarias, con la posibilidad de olas de hasta cuatro metros de altura.

01.40 min Ascienden a cuatro los muertos por el golpe de mar en Tenerife

Ha ocurrido en el mismo lugar donde hace un mes cuatro turistas fueron rescatados tras ser golpeados por el mar. Es la quinta víctima mortal de un fin de semana en el que han muerto otras cuatro personas ahogadas en Tenerife por otro golpe de mar y una persona desaparecida.

Los cuatro fallecidos eran turistas, según ha detallado el alcalde de Santiago del Teide, Emilio Navarro, que informó de que "ese charco está expuesto al oleaje, por eso hay carteles que advierten del peligro y por eso se valla y se precinta cuando hay alertas, aunque muchas personas se saltan las restricciones".

La persona desaparecida podría haber sido arrastrada junto a otros bañistas en la piscina natural Isla Cangrejo, en el municipio de Santiago del Teide (Tenerife), que en ese momento se había precintado debido a la situación de prealerta activada desde el viernes por fuerte oleaje.

Fuentes de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo han confirmado que la búsqueda ha sido reanudada por tierra mar y aire este martes, en cuyo dispositivo participa el helicóptero Helimer, el equipo de buzos, una embarcación de la Guardia Civil, otra de Salvamento Marítimo y personal especializado por tierra.