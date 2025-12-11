El griego Kyriakos Pierrakakis será el nuevo presidente del Eurogrupo

El Eurogrupo ha elegido este jueves al ministro de Economía y Finanzas griego, Kyriakos Pierrakakis, como su próximo presidente en sustitución de Paschal Donohoe, tal y como ha anunciado el Consejo Europeo. Pierrakakis se ha impuesto al viceprimer ministro y titular de Presupuesto belga, Vincent Van Peteghem, que también optaba al puesto tras la dimisión del ministro irlandés para incorporarse al Banco Mundial.

El ministro griego asumirá a partir de mañana y por un periodo de dos años y medio la jefatura del foro que reúne a los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona, encargado de coordinar las políticas económicas de sus socios y de dar forma a aquellas iniciativas que afectan solo a los países de la moneda única.

Tras la dimisión de Donohoe en noviembre, se barajó la posible candidatura del ministro español Carlos Cuerpo, aunque este finalmente renunció a presentarse.

Costa felicita al nuevo presidente: "Grecia ha recorrido un largo camino" Uno de los primeros en felicitar a Pierrakakis ha sido el presidente del Consejo Europeo, el portugués António Costa. "Grecia ha recorrido un largo camino en los últimos diez años. Su elección hoy como presidente del Eurogrupo es un reconocimiento significativo de ese progreso, tanto para su país como para nuestra Unión", ha escrito en redes sociales. ““ Grecia pasa así de haber sido el rostro de la crisis del euro durante la pasada década a pilotar el organismo que se encargó de diseñar unos rescates financieros que, en el caso de la economía helena, exigieron la aplicación de estrictos recortes y profundas reformas estructurales para evitar la bancarrota. El país dejó de depender de la ayuda externa en 2018, cuando terminó el programa por el que desde 2010 recibió 289.000 millones de euros de sus socios internacionales, y desde entonces su economía ha retomado la senda del crecimiento -solo frenada por la pandemia- y sus niveles de deuda y déficit público se han estrechado.

Un negociador de las medidas de rescate Una historia que Pierrakakis conoce de primera mano tras haber participado en la negociación de las medidas del rescate durante el Gobierno de coalición de la conservadora Nueva Democracia (ND) y los socialdemócratas de PASOK (2012-2015) como miembro de la delegación que trataba con los "hombres de negro" de las instituciones internacionales. Graduado en Informática por la Universidad de Economía de Atenas y con posgrados en Políticas Públicas por la Universidad de Harvard y en Políticas Tecnológicas por el MIT, comenzó su carrera en las juventudes del PASOK antes de incorporarse a las filas de Nueva Democracia (ND). En 2019 fue nombrado ministro de Gobernanza Digital (2019-2023) en el Gobierno del conservador Kyriakos Mitsotakis, desde donde pilotó la digitalización de la Administración pública helena, tras lo cual asumió la cartera de Educación (2023-2025) antes de ser nombrado titular de Economía y Finanzas en marzo pasado.