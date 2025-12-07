Juguetes con IA generativa: una realidad que trae innovación y riesgos

El juego infantil es el espacio donde los niños experimentan, inventan reglas y construyen su visión del mundo. Juegan para divertirse, aprender o desarrollar capacidades. A lo largo de los años, la tecnología ha transformado el sector del juguete, pero la llegada de la inteligencia artificial generativa supone un cambio de paradigma. Se trata de muñecos o de peluches que conversan con los niños a través de la IA. Es un gran cambio que ya están viviendo en China o en EE. UU. y que llegará a Europa también. Algunas de las principales jugueteras ya han firmado acuerdos de colaboración con Open AI para desarrollar estos productos. Además, el comité de la Feria Internacional del Juguete de Núremberg, subraya que entre sus tendencias con IA para 2026 están los juguetes "de compañía" o mascotas robot con reconocimiento facial.

A partir de ahora, hay que estar muy atentos si pensamos en comprar un "muñeco" que tenga esta tecnología, ya que el juego se podrá personalizar a partir de las emociones, la voz o el reconocimiento facial del menor. Pero los expertos alertan: "Nuestro deber es garantizar que su impacto sea humano, seguro y ético, porque la inteligencia artificial no es ningún juguete", afirma Luis Martín, director de Soluciones de IA en Llorente y Cuenca (LLYC) y padre de niños en edad de juego. Este experto, también advierte de que "la identidad emocional de un niño no puede convertirse en un activo comercial".

¿Qué deben tener en cuenta las familias? Estos juguetes inteligentes requieren responsabilidad por parte de la industria, de los educadores y de las familias. Los padres y madres deben tener muy presentes varias claves antes de comprar, configurar y usar un juguete, según indica José Julio Fernández, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela. Las familias tienen que elegir fabricantes fiables con políticas de privacidad claras, no todos los países aplican las mismas normativas de ciberseguridad. También deberían configurar el dispositivo con el máximo nivel de protección (desactivando micrófono, cámara o conexión constante cuando no sea necesario) y tienen que supervisar su uso diario para evitar que el juguete recoja información sensible o que sea hackeado. El prompt, la forma de comunicarse con la inteligencia artificial: no es magia, es lenguaje Paula del Campo*, Sandra Martínez-Mediero* y Juan María Murillo*/ RTVE Noticias

¿Qué riesgos hay en los juguetes con IA generativa? La neuroeducadora y directora de la consultora Marinva, Esther Hierro, dice que "cuando esta tecnología toma el control, el juego se vuelve pasivo". El desarrollo cognitivo del menor puede estancarse, si el juguete inteligente es el que "siempre tiene la respuesta". Y añade: "El niño ya no necesita inventar, negociar o resolver conflictos". Los expertos coinciden en que los juguetes con IA generativa pueden provocar en el menor una dependencia emocional. Si el juguete se presenta como un "amigo", puede desplazar las relaciones reales, sobre todo, en edades tempranas. "La amistad real incluye límites, desacuerdo y negociación. Si el niño sustituye relaciones humanas por vínculos simulados, empobrecemos su desarrollo emocional y social", explica la neuroeducadora. “"Si el niño sustituye relaciones humanas por vínculos simulados, empobrecemos su desarrollo emocional y social"“ Además, si el juguete adapta su comportamiento al niño, "se pueden reforzar patrones no deseados o dinámicas poco saludables", puntualiza el experto, Luis Martín.

El lado positivo de los juguetes inteligentes Pero no todo es negativo. Estos juguetes "pueden ampliar la imaginación y adaptarse al ritmo de cada niño. También pueden favorecer la inclusión si están bien diseñados", según Esther Hierro. Martín coincide en esta reflexión: "Uno de los casos en los que sí considero que puede ser especialmente interesante y recomendable su uso es con los niños con necesidades especiales. La IA permitiría adaptar juegos para niños con dificultades del habla, TEA, motricidad reducida o barreras sensoriales. Su uso supervisado podría tener efectos beneficiosos".