Black Friday: así te puede ayudar la inteligencia artificial a detectar estafas

Con la llegada del Black Friday también vuelven los intentos de estafa. Así lo han advertido el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) y la Guardia Civil. Para hacerles frente, la inteligencia artificial puede convertirse en nuestra aliada. Modelos de inteligencia artificial como Copilot, Perplexity, Gemini y ChatGPT pueden ayudarnos a detectar patrones comunes de fraude, como unos precios anormalmente bajos, y casos de estafas por suplantación de identidad, también conocidos como phishing.

Así lo asegura en una entrevista con VerificaRTVE Alberto Pascual, director ejecutivo de Ingram Micro y presidente de la asociación de empresas tecnológicas ASLAN. "La inteligencia artificial sí que puede ayudar a identificar posibles estafas, en el sentido de que puede ser muy útil a la hora de analizar patrones comunes de fraude, como precios anormalmente bajos". También permite identificar "sitios web que hayan sido recién creados y que, por tanto, podamos tener la sospecha de que han sido creados exprofeso para una campaña concreta y para una intencionalidad delictiva", afirma.

Este especialista señala que la inteligencia artificial "puede ayudarnos también a identificar mensajes de phishing, esos mensajes que pretenden robarnos datos y que lo hacen mediante simulación". "También puede ayudar a identificar reseñas falsas o detectar imágenes manipuladas o textos sospechosos", explica.

Para conseguir que modelos como Perplexity, Copilot, Gemini o ChatGPT nos ayuden frente a las ciberestafas en el Black Friday, este experto recomienda plantearles prompts (peticiones) muy sencillas, como por ejemplo "busca y compara precio". "La inteligencia artificial va a utilizar toda la información disponible en fuentes abiertas para identificar cuáles son las ofertas de productos similares o sustitutivos y nos va a dar en ese sentido información muy, muy precisa", expone. En definitiva, esta tecnología "va a permitir hacer de manera mucho más rápida lo que hasta ahora veníamos haciendo de manera manual".

La inteligencia artificial como un "elemento auxiliar" no infalible En todo caso, Pascual hace hincapié en que "no hay que olvidar" que la inteligencia artificial "es un elemento auxiliar que no es del todo infalible, porque al final los estafadores también cambian de tácticas constantemente y debe utilizarse como un apoyo". Por ello, aboga por utilizar los asistentes de inteligencia artificial complementándolos "con buenas prácticas de seguridad" porque considera que "el elemento más débil de toda la cadena de protección que se utiliza frente a los ciberatacantes es, sin duda, el elemento humano". El experto recomienda de entrada prácticas seguras como la compra en tiendas que "sean conocidas y reconocidas" con "un historial de recomendaciones verificado" y con dominios (web) "que no hayan sido creados recientemente". Además, Pascual aconseja "desconfiar de ofertas demasiado buenas para ser verdad" y aplicar en Internet el "mismo buen criterio" que en las compras en tiendas físicas. Teniendo en cuenta que la inteligencia artificial "es muy buena a la hora de identificar patrones", destaca que "puede ayudar a identificar incoherencias en descripciones", puede explicar "si coincide con un patrón identificado de fraude" y también ofrece un apoyo "a la hora de hacer comparativas de precios para ver si efectivamente hay un precio anormalmente bajo". "Eso nos puede llevar a sospechar de una posible intencionalidad de fraude", añade, antes de incidir en que la inteligencia artificial puede ayudar "siempre partiendo de nuestro propio criterio" y como "herramienta auxiliar".