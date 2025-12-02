Detenidos cuatro hombres relacionados con una agresión sexual por sumisión química a una mujer en Manilva, Málaga

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres como presuntos autores de una agresión sexual por sumisión química a una mujer en la localidad malagueña de Manilva, y a otros dos hombres por el encubrimiento del hecho. La agresión fue cometida el pasado 30 de septiembre en una playa de Sabinillas y la jueza decretó su puesta en libertad con la prohibición de aproximación y comunicación con la víctima para los dos presuntos agresores.

La víctima denunció haberse despertado desnuda y seminconsciente en la citada playa, presentando signos evidentes de haber sido agredida sexualmente. Cuando los agentes llegaron al lugar, la mujer se encontraba bloqueada y en un gran estado de nerviosismo y ansiedad, siendo trasladada posteriormente a un centro sanitario para recibir asistencia.

La investigación realizada por el Equipo Mujer Menor (EMUME) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga, constató que no hubo consentimiento en la relación sexual por parte de la víctima. Los agentes determinaron que los supuestos autores se aprovecharon de la situación de vulnerabilidad de la mujer debido a la sumisión química a la que había sido sometida.

Con la información recabada, los agentes identificaron a los dos presuntos agresores. Previa autorización judicial, se llevaron a cabo sendos registros domiciliarios en sus viviendas, donde se halló la ropa que vestían en el momento del delito.

Por este motivo, se procedió a la detención de los dos hombres por la supuesta comisión de un delito de agresión sexual, y al arresto de otros dos más por el encubrimiento. Los detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial, concretamente de la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Estepona, que acordó el pasado mes de octubre libertad para los cuatro detenidos. Para dos de ellos, la juez acordó sendas medidas de prohibición de aproximación y comunicación con la víctima. La causa continúa instruyéndose en dicho Tribunal.