No están suplantando al Instituto Nacional de Estadística y Censos para robar en domicilios, es un bulo

Nos habéis consultado en nuestro servicio de WhatsApp por una foto en la que se alerta de que un grupo de "ladrones" se está haciendo pasar por "empleados del Instituto Nacional de Estadística y Censos" para robar en domicilios. Es un bulo recurrente que circula en varios países desde 2024. Tanto la Policía Nacional de España como el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina han desmentido este aviso.

"Hay un grupo de personas yendo de puerta en puerta haciéndose pasar por empleados del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos", leemos en el aviso en papel que también ha circulado como mensaje de WhatsApp. El texto continúa alertando de que estos falsos trabajadores "tienen documentos y membretes del Ministerio del Interior y afirman que necesitan verificar que todos tengan una identificación válida para el próximo censo. Son ladrones". A continuación, recomienda no darles "ninguna información" porque se trata de una "nueva estafa".

No existe la estafa que describe este aviso. Lo confirma Policía Nacional desde su perfil oficial de la red social X. En una publicación del 23 de octubre, este organismo asegura que es "falso" el mensaje que alerta de "supuestos ladrones que irían de puerta en puerta con la excusa de realizar un censo". A continuación, se dirige a la persona que lo reciba recomendando: "No te alarmes, no reenvíes, acude a fuentes oficiales para verificar la información".

El texto se refiere al "Instituto Nacional de Estadística y Censos" y, a través de una búsqueda por las palabras clave, comprobamos que el propio Instituto Nacional de Estadística y Censos de República Argentina (INDECA) desmintió este falso aviso el 10 de julio de 2025 en este comunicado publicado en su perfil de X. Ante "las numerosas consultas recibidas" y "la existencia de un mensaje de WhatsApp" que circuló "con información falsa", aclaró que "las personas encuestadoras de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y de cualquier otro operativo estadístico oficial nunca solicitan datos biométricos ni toman fotos de sus informantes". Además, el verificador argentino Chequeado también ha alertado de este bulo.