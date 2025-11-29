Sánchez defiende la socialdemocracia frente a las tácticas ultras y pide seguir el ejemplo de Mamdani en Nueva York

El presidente del Gobierno y secretario general socialista, Pedro Sánchez, ha intervenido este sábado en el Consejo de la Internacional Socialista que tiene lugar en Malta, donde ha realizado una defensa de la socialdemocracia y el progresismo contra las "contradicciones de la ultraderecha", sin ninguna referencia a la actualidad política nacional de esta semana.

Sánchez ha pedido fortalecer los gobiernos progresistas en todas partes porque, según él, cuando la socialdemocracia gobierna, "la vida mejora para la mayoría, no solo para unos pocos". En concreto, el jefe de Gobierno ha señalado que "solo la socialdemocracia tiene respuestas que funcionan en la vida real, para personas reales" y ha puesto como ejemplo la victoria del alcalde Zohran Mamdani en Nueva York: "No ganó rebajando las expectativas, ganó aumentándola".

Como contraste, Sánchez ha indicado que "la derecha está renunciando a muchos principios que sustentan nuestras sociedades" para no perder votos frente a la extrema derecha. "No solo han copiado sus ideas, también sus tácticas y todo su manual de estrategias (...) Ahora, acabará perdiendo ambos: valores y votos", ha argumentado.

En este sentido, Sánchez ha enumerado una serie de lo que considera contradicciones de la ultraderecha: "Se autodenominan patriotas, pero se venden a las multinacionales. Se autodenominan liberales, pero desmantelan las reglas del comercio internacional. Afirman gobernar para el pueblo, pero legislan para las élites. Son una contradicción andante y sus políticas son una receta para el fracaso".

Para reflejar su mensaje, el presidente socialista ha hecho alusión al día global de ofertas en las compras de este viernes, al señalar que la derecha y la ultraderecha "viven en un Black Friday constante, liquidan principios, descuentan convicciones y ponen la democracia a la venta, solo para aferrarse al poder".

Una analogía que ha continuado así: "¿Y qué es exactamente lo que ponen en su estante de descuentos? Servicios públicos: 40% de descuento. Derechos de las mujeres: liquidación total. Progreso social: drásticamente reducido. Libertades que tardaron generaciones en conquistarse: rebajadas hasta nuevo aviso".

Los principios de la socialdemocracia Sánchez ha enfatizado que pese a la deriva de la tecnología actual y su implementación en la sociedad, "la historia no está escrita, no está programada por algoritmos y pertenece a las personas". Por ello, ha pedido al Consejo de la Internacional Socialista luchar por defender cuatro principios fundamentales, como son la lucha contra el cambio climático, abordar la creciente desigualdad entre ricos y pobres, promover la igualdad entre hombres y mujeres y el reto de defender la paz frente a conflictos como los de Ucrania o Gaza. "Seamos sinceros: vivimos tiempos difíciles. Guerras, retrocesos democráticos, desigualdad, desastres climáticos... Pero las dificultades no deben llevarnos a la desesperación. Por muy oscuro que sea el invierno, la primavera siempre llega. Y la primavera tiene nuestro nombre: el nombre del socialismo", ha expresado Sánchez frente a sus colegas en Malta. Porque la cuestión para Sánchez ya no es si "debemos ir hacia la izquierda", sino "¿cómo puede el mundo permitirse no hacerlo?". El presidente socialista no ve a la izquierda como una minoría marginal, sino como "la única brújula que sigue apuntando al norte de la dignidad, la igualdad y la justicia". ““