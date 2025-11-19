El tiempo este miércoles 19 de noviembre en España: caída de las temperaturas y nieve en zonas de montaña

Este miércoles estará marcado por la entrada de un frente de aire frío por el norte del país, que acompaña a la lengua, también de aire frío, de origen ártico que ya golpea el país. Ambos dejarán un día plenamente invernal, sobre todo en el tercio norte peninsular y especialmente notorio en la fachada cantábrica.

Allí habrá lluvias intermitentes, sobre todo en las áreas del Cantábrico, y nevadas, que van a empezar a descargar a partir de los 1300 metros de altitud en el entorno de la Cordillera Cantábrica. Una cota que también bajará a últimas horas del día hasta los mil metros en puntos del Pirineo y de la Ibérica más occidental.

Mapa del pronóstico del tiempo este miércoles en España RTVE

La Agencia Estatal de Meteorología destaca "acumulados significativos de nieve en montañas del norte a últimas horas".

Habrá chubascos en Baleares, algo más débiles en Canarias y la presencia de nubes altas en el resto de España, que dejará cielos enmarañados.