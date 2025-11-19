Enlaces accesibilidad
El tiempo este miércoles 19 de noviembre en España: caída de las temperaturas y nieve en zonas de montaña

  • Este miércoles estará marcado por la entrada de un frente de aire frío por el norte del país
  • Consulta el tiempo y toda la información meteorológica en RTVE.es
Acumulados significativos de nieve en montañas del norte
RTVE.es

Este miércoles estará marcado por la entrada de un frente de aire frío por el norte del país, que acompaña a la lengua, también de aire frío, de origen ártico que ya golpea el país. Ambos dejarán un día plenamente invernal, sobre todo en el tercio norte peninsular y especialmente notorio en la fachada cantábrica.

Allí habrá lluvias intermitentes, sobre todo en las áreas del Cantábrico, y nevadas, que van a empezar a descargar a partir de los 1300 metros de altitud en el entorno de la Cordillera Cantábrica. Una cota que también bajará a últimas horas del día hasta los mil metros en puntos del Pirineo y de la Ibérica más occidental.

Mapa del pronóstico del tiempo este miércoles en España

Mapa del pronóstico del tiempo este miércoles en España

La Agencia Estatal de Meteorología destaca "acumulados significativos de nieve en montañas del norte a últimas horas".

Habrá chubascos en Baleares, algo más débiles en Canarias y la presencia de nubes altas en el resto de España, que dejará cielos enmarañados.

Máximas en descenso

Las máximas van a seguir bajando de forma suave en buena parte del país, con valores muy bajos incluso a mediodía. Segovia no superará los ocho grados ni Ávila de los nueve. Mientras, buena parte del sur peninsular podrá gozar de unas máximas de 20.

Mapa de las temperaturas máximas este miércoles en España

Mapa de las temperaturas máximas este miércoles en España

El Cantábrico oriental y alto Ebro sí notarán un aumento de las temperaturas máximas, predominando los descensos en el resto del tercio norte peninsular, meseta e Ibérica Sur y extremo oeste.

*Sigue las últimas noticias sobre El tiempo y la previsión meteorológica en RTVE.es

