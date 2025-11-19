El tiempo este miércoles 19 de noviembre en España: caída de las temperaturas y nieve en zonas de montaña
- Este miércoles estará marcado por la entrada de un frente de aire frío por el norte del país
- Consulta el tiempo y toda la información meteorológica en RTVE.es
Este miércoles estará marcado por la entrada de un frente de aire frío por el norte del país, que acompaña a la lengua, también de aire frío, de origen ártico que ya golpea el país. Ambos dejarán un día plenamente invernal, sobre todo en el tercio norte peninsular y especialmente notorio en la fachada cantábrica.
Allí habrá lluvias intermitentes, sobre todo en las áreas del Cantábrico, y nevadas, que van a empezar a descargar a partir de los 1300 metros de altitud en el entorno de la Cordillera Cantábrica. Una cota que también bajará a últimas horas del día hasta los mil metros en puntos del Pirineo y de la Ibérica más occidental.
La Agencia Estatal de Meteorología destaca "acumulados significativos de nieve en montañas del norte a últimas horas".
Habrá chubascos en Baleares, algo más débiles en Canarias y la presencia de nubes altas en el resto de España, que dejará cielos enmarañados.
Máximas en descenso
Las máximas van a seguir bajando de forma suave en buena parte del país, con valores muy bajos incluso a mediodía. Segovia no superará los ocho grados ni Ávila de los nueve. Mientras, buena parte del sur peninsular podrá gozar de unas máximas de 20.
El Cantábrico oriental y alto Ebro sí notarán un aumento de las temperaturas máximas, predominando los descensos en el resto del tercio norte peninsular, meseta e Ibérica Sur y extremo oeste.
