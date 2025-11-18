El tiempo este martes 18 de noviembre en España: Cataluña, en aviso naranja por fuerte oleaje

Martes de estabilidad tras el paso de la borrasca Claudia. Durante esta jornada hay tres comunidades en aviso. Cataluña va a estar en nivel naranja por oleaje durante buena parte de la mañana, mientras que las islas Baleares y Melilla van a activar el aviso amarillo por lluvias.

Se prevé un tiempo estable en la mayor parte de la Península, con predominio de cielos poco nubosos en la mitad sur y nordeste peninsular. Se esperan cielos nubosos, con precipitaciones débiles en el Cantábrico y en el norte de Galicia. Asimismo, va a haber una situación de inestabilidad que va a dejar cielos nubosos y chubascos con tormentas en Baleares y Melilla. Estas lluvias pueden ser localmente fuertes y pueden afectar al Estrecho, litorales de Cataluña y sureste peninsular.

Mapa con el pronóstico del tiempo para este martes 18 de noviembre. TIEMPO TVE

En Canarias, se observan cielos nubosos y pueden surgir precipitaciones ocasionales en las islas montañosas.

Con respecto a las temperaturas, bajan las máximas en la mitad norte peninsular, fachada oriental, Melilla y Baleares; ese descenso es localmente notable en Navarra y aledaños. Además, suben en el cuadrante suroeste.

Por su parte, las mínimas se presentan con pocos cambios en Canarias. En el resto sí bajan, de manera notable en regiones del centro norte y nordeste peninsular. También surgen heladas débiles en montañas de la mitad norte y sureste peninsular, así como en zonas de la meseta norte, moderadas en la Ibérica y el Pirineo.

Mapa con las temperaturas mínimas previstas para este martes 18 de noviembre. TIEMPO TVE