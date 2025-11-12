Al menos 37 muertos tras la caída de un autobús por un barranco en el sur de Perú

Al menos 37 personas han muerto y una veintena han resultado heridas en un accidente de tráfico en Perú, tras la caída de un autobús de transporte de pasajeros por un barranco en una zona rural de la región de Arequipa, en el sur del país, según han confirmado autoridades locales.

El autobús ha sufrido el accidente durante la madrugada de este miércoles a la altura del kilómetro 780 de la carretera Panamericana Sur, en el distrito de Ocoña, tras aparentemente chocar contra una camioneta. El director regional de salud de Arequipa, Walter Oporto, ha indicado que 36 de las víctimas han muerto en el momento del accidente, mientras que otra ha fallecido poco después en el hospital.

Además, 26 personas han resultado heridas y están siendo atendidas en el hospital. Tres de ellas se encuentran en estado grave.