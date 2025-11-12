La jueza de la dana requiere a RTVE el documental 'Cecopi, les hores crítiques' para incluirlo en la causa
- También solicita a À Punt que aporte los brutos originales que se emitieron en el documental
- Acuerda la decisión después de que lo solicitase la acusación que ejerce la Asociación Acció Cultural del País Valencià
La jueza Nuria Ruiz Tobarra, instructora de la causa penal que investiga la gestión de la dana, ha requerido a RTVE el documental 'Cecopi, les hores crítiques', que se emitió durante la desconexión territorial en la Comunidad Valenciana el pasado 29 de octubre, coincidiendo con el aniversario de la tragedia.
La magistrada lo ha solicitado a través de un auto de este miércoles para añadir el material de RTVE a la causa. Todo después de que la acusación popular que ejerce la Asociación Acció Cultural del País Valencià lo solicitase a través de un escrito que remitió al Tribunal de Instancia de Catarroja.
Asimismo, ha solicitado a la televisión À Punt que aporte los brutos originales, con imagen y sonido, que constan en el documental en los que se ve al presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en la sala de mando.
El documental 'Cecopi, les hores crítiques' reconstruye la cronología de la tarde del 29 de octubre desde el Centro de Coordinación Operativa Integrado, núcleo de la gestión de la emergencia, y los movimientos de responsables como la entonces consejera de Interior, Salomé Pradas.
Los vídeos proporcionan "valiosísima información"
En el auto, la jueza ha destacado el valor que aportan las imágenes a la causa, como ya ha expresado en previas resoluciones: "Cada uno de los vídeos, comenzando por el primeramente emitido por RTVE, está proporcionando valiosísima información sobre la reunión del Cecopi y las horas previas".
“🔴 #ÚltimaHora | La jueza de la DANA pide a RTVE el documental 'Cecopi, les hores crítiques' porque aporta vídeos con "valiosísima información".— RTVE Comunitat Valenciana (@RTVEValencia) November 12, 2025
Imágenes que "revisten interés" para la causa porque demuestran que Pradas conocía la situación. 👇https://t.co/j8TIYgVEPz pic.twitter.com/XNF1JeSdqN“
Por tanto, el contenido del documental "reviste interés para la causa", sobre todo atendiendo a las "expresiones vertidas" por Pradas en el mismo. "Yo cuando estaba en Carlet había un tornado. Pero en todas partes. En Chiva en Utiel. En Utiel es que no pueden acceder, no saben lo que hay. Ni la UME", decía la exconsejera en los vídeos que se incluyen.
"Debe, en consecuencia, junto con la unión a las actuaciones del documental referido, acordar el requerimiento À Punt", ha subrayado la magistrada en su escrito.