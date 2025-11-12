La jueza de la dana requiere a RTVE el documental 'Cecopi, les hores crítiques' para incluirlo en la causa

La jueza Nuria Ruiz Tobarra, instructora de la causa penal que investiga la gestión de la dana, ha requerido a RTVE el documental 'Cecopi, les hores crítiques', que se emitió durante la desconexión territorial en la Comunidad Valenciana el pasado 29 de octubre, coincidiendo con el aniversario de la tragedia.

La magistrada lo ha solicitado a través de un auto de este miércoles para añadir el material de RTVE a la causa. Todo después de que la acusación popular que ejerce la Asociación Acció Cultural del País Valencià lo solicitase a través de un escrito que remitió al Tribunal de Instancia de Catarroja.

Asimismo, ha solicitado a la televisión À Punt que aporte los brutos originales, con imagen y sonido, que constan en el documental en los que se ve al presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en la sala de mando.

El documental 'Cecopi, les hores crítiques' reconstruye la cronología de la tarde del 29 de octubre desde el Centro de Coordinación Operativa Integrado, núcleo de la gestión de la emergencia, y los movimientos de responsables como la entonces consejera de Interior, Salomé Pradas.