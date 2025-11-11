Víctimas de la dana reclaman prisión para Mazón tras su comparecencia en Les Corts: "No ha dicho ni una verdad"

Varias asociaciones de víctimas de la dana concentradas en el exterior de Les Corts Valencianes han pedido prisión para el president de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, tras su comparecencia este martes en la comisión de investigación que se celebra en el parlamento autonómico. Las víctimas no han podido estar presentes en el interior, tal y como había solicitado el PSPV. Presidencia de la Generalitat se negó por falta de espacio, ya que Mazón ha acudido con cinco asesores, tal y como han denunciado los socialistas.

Desde media hora antes de que se iniciase la comparecencia, varias decenas de personas ya estaban concentradas ante la puerta principal del parlamento valenciano con cuatro pancartas, en las que se han llamado "asesino" y "criminal" al todavía jefe del Consell. Algunos de los manifestantes han portado fotos de sus familiares fallecidos y han lanzado gritos contra Mazón, quien dimitió la semana pasada como president. También han cantado lemas como "no son muertos, son asesinados", en referencia a las 229 personas que murieron en la dana del 29 de octubre de 2024.

Una vez iniciada la comparecencia, han instalado un altavoz para escuchar en directo lo que se dice en la sala de comisiones, que han colocado en medio de la concentración, cubierto por una camiseta blanca con la hora en que se envió el Es-Alert a la población, las 20.11. Representantes de PSPV y Compromís las han acompañado antes de entrar a Les Corts.

"Mazón reparte responsabilidades" En la comparecencia, Mazón ha asegurado que no tenía "responsabilidad operativa en la gestión de la emergencia" y ha acusado de nuevo de falta de información a organismos dependientes del Gobierno como la Confederación Hidrográfica del Júcar y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). También ha asegurado que estuvo comunicado y haciendo llamadas durante su comida en El Ventorro. Ha defendido que nadie le pidió "permiso para refrendar ni refutar cualquier decisión" del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi). Si el mensaje de alerta a la población no llegó a tiempo "no fue porque alguien lo parara o bloqueara", ni "mucho menos" porque la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas -investigada judicialmente-, estuviera esperando "una autorización que ni pidió ni necesitaba". La presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la dana 29-O, Rosa Álvarez, ha denunciado en una entrevista en RNE que Mazón "se ha victimizado" y "ha repartido responsabilidades, todo el mundo tiene responsabilidades excepto él". Considera que el president ha incurrido en un delito porque "no ha dicho ni una sola verdad", a pesar de que tenía obligación de hacerlo y ha esperado que la jueza de Catarroja que instruye la causa de la gestión de la dana "tome testimonio de lo que ha dicho" "Para decir esas mentiras no hacían falta seis asesores, pero él no quería que estuviéramos ahí", ha lamentado Álvarez, quien perdió a su padre en la riada. "Él decía que tenía las puertas abiertas [a las víctimas], pero siempre que ha tenido oportunidad se ha escabullido". 08.33 min "Mazón ha incurrido en un delito porque no ha dicho ni una verdad. Espero que la jueza tome medidas"