Víctimas de la dana reclaman prisión para Mazón tras su comparecencia en Les Corts: "No ha dicho ni una verdad"
- Representantes de varias asociaciones critican que Mazón se "victimice" y reparta responsabilidades sin asumir las suyas
- No han podido estar presentes en la sala donde ha intervenido por decisión de Presidencia
Varias asociaciones de víctimas de la dana concentradas en el exterior de Les Corts Valencianes han pedido prisión para el president de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, tras su comparecencia este martes en la comisión de investigación que se celebra en el parlamento autonómico. Las víctimas no han podido estar presentes en el interior, tal y como había solicitado el PSPV. Presidencia de la Generalitat se negó por falta de espacio, ya que Mazón ha acudido con cinco asesores, tal y como han denunciado los socialistas.
Desde media hora antes de que se iniciase la comparecencia, varias decenas de personas ya estaban concentradas ante la puerta principal del parlamento valenciano con cuatro pancartas, en las que se han llamado "asesino" y "criminal" al todavía jefe del Consell. Algunos de los manifestantes han portado fotos de sus familiares fallecidos y han lanzado gritos contra Mazón, quien dimitió la semana pasada como president. También han cantado lemas como "no son muertos, son asesinados", en referencia a las 229 personas que murieron en la dana del 29 de octubre de 2024.
Una vez iniciada la comparecencia, han instalado un altavoz para escuchar en directo lo que se dice en la sala de comisiones, que han colocado en medio de la concentración, cubierto por una camiseta blanca con la hora en que se envió el Es-Alert a la población, las 20.11. Representantes de PSPV y Compromís las han acompañado antes de entrar a Les Corts.
"Mazón reparte responsabilidades"
En la comparecencia, Mazón ha asegurado que no tenía "responsabilidad operativa en la gestión de la emergencia" y ha acusado de nuevo de falta de información a organismos dependientes del Gobierno como la Confederación Hidrográfica del Júcar y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). También ha asegurado que estuvo comunicado y haciendo llamadas durante su comida en El Ventorro.
Ha defendido que nadie le pidió "permiso para refrendar ni refutar cualquier decisión" del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi). Si el mensaje de alerta a la población no llegó a tiempo "no fue porque alguien lo parara o bloqueara", ni "mucho menos" porque la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas -investigada judicialmente-, estuviera esperando "una autorización que ni pidió ni necesitaba".
La presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la dana 29-O, Rosa Álvarez, ha denunciado en una entrevista en RNE que Mazón "se ha victimizado" y "ha repartido responsabilidades, todo el mundo tiene responsabilidades excepto él". Considera que el president ha incurrido en un delito porque "no ha dicho ni una sola verdad", a pesar de que tenía obligación de hacerlo y ha esperado que la jueza de Catarroja que instruye la causa de la gestión de la dana "tome testimonio de lo que ha dicho"
"Para decir esas mentiras no hacían falta seis asesores, pero él no quería que estuviéramos ahí", ha lamentado Álvarez, quien perdió a su padre en la riada. "Él decía que tenía las puertas abiertas [a las víctimas], pero siempre que ha tenido oportunidad se ha escabullido".
Piden que dimita también como diputado
Tanto ella como varias representantes de las víctimas han pedido a Mazón que no se esconda "detrás del acta de diputado", renuncie a ella y vaya a declarar ante la jueza de Catarroja que investiga la causa penal por la dana. Hasta el momento el president valenciano está protegido por su aforamiento como diputado y solo puede declarar ante un tribunal superior. "Nuestra máxima es que acabe en prisión junto a Salomé Pradas", ha señalado.
También Mariló Gradolí, portavoz de otra asociación de víctimas, ha calificado la comisión de "hecha a medida" y ha pedido que vaya voluntariamente al juzgado de Catarroja a declarar. Dolores Ruiz, familiar de tres víctimas mortales de la dana, ha pedido asimismo que se vaya "a su casa" y deje el acta para que la jueza lo investigue.
Mientras, el presidente de la Asociación de damnificados por la dana de L'Horta Sud, Christian Lesaec, que ha seguido la comparecencia en el interior del edificio pero desde una sala diferente, ha afirmado que "ha tirado balones fuera" y ha hecho afirmaciones que "no cuadran". Mazón ha utilizado "el y tú más", algo que "no sirve", aunque ha reconocido que "por lo menos" ha comparecido en la comisión de investigación.
Ha escuchado, ha dicho, "cosas que no me cuadran del todo", como que la previsión de lluvia del 29 de octubre de 2024 era de 180 litros por metro cuadrado "como si fuera poca cosa" cuando la previsión apuntaba a precipitaciones a partir de esa cantidad, que es "más que suficiente para estar pendientes".
Lesaec ha apuntado que Mazón ha afirmado que los bomberos forestales colaboraron el día de la dana, pero esta cuestión no la tiene "nada clara", y "evidentemente ha echado culpa" sobre los barrancos y la situación de las infraestructuras hidráulicas, en las que tanto gobiernos del PP como del PSOE "tenían la responsabilidad" sobre las actuaciones de mantenimiento o mejora. "No tiene mucho sentido que te quejes de un barranco que tu propio Gobierno podía haberlo mejorado diciendo 'y tú más'", ha lamentado.