Desestimado un recurso que pedía elevar la causa de la dana al Tribunal Superior valenciano para investigar a Mazón

La Audiencia Provincial de Valencia ha desestimado el recurso de apelación de una acusación particular que solicitaba elevar al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano la causa penal por la gestión de la dana del 29-O para investigar al president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, por no solicitar al Gobierno central la declaración de emergencia nacional.

Los seis magistrados que integran la Sección Segunda de esta Audiencia confirman así la decisión adoptada el pasado mes de mayo por la jueza de Catarroja (Valencia) que instruye las diligencias. Esta misma jueza refrendó después, en junio, su decisión, según ha informado el TSJ en una nota de prensa.

La instructora denegó entonces tanto la remisión de una exposición razonada a la Sala de lo Civil y Penal del TSJ contra el president de la Generalitat -actualmente en funciones- dada su condición de aforado, como imputar en el procedimiento a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé.

Tras examinar las alegaciones de la parte recurrente, la Audiencia dictamina ahora que la decisión de la jueza instructora es "razonable", y resuelve, por tanto, que la petición relativa a Carlos Mazón ha de ser "directamente desestimada".

Según el auto de apelación, los recurrentes no argumentan "adecuadamente" que se cumplan los requisitos señalados por el auto del TSJ, que rechazó en diciembre del pasado año abrir una causa a partir de las querellas y denuncias contra el jefe del Consell por su actuación en la gestión de la dana. Para los magistrados, el recurso de apelación en este punto no incluye "una justificación adecuada" de la concurrencia de los presupuestos del art. 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

El TSJCV determinó hace casi un año que no apreciaba los "indicios sólidos y fundados de criminalidad" contra el aforado que exige la jurisprudencia del Tribunal Supremo para declarar su competencia sobre la causa.