El Gobierno mantiene la "mano tendida" a Junts y admite la "dificultad" de gobernar sin mayoría

El Gobierno no tira la toalla para mantener viva la legislatura e insiste en que continuará dialogando con todas las fuerzas parlamentarias. "Mano tendida a Junts", ha remarcado la portavoz del ejecutivo, Pilar Alegría, este viernes desde Zaragoza. "Cuando gobiernas sin mayoría te lleva a tener que hablar y dialogar", ha insistido ante las preguntas de los medios.

El bloqueo de todas las leyes en el Congreso anunciado este jueves por parte de los de Puigdemont dificulta la acción legislativa, un hecho que ha admitido Alegría: "Somos conscientes de la dificultad de no gobernar con mayoría absoluta". Sin embargo, ha sostenido que el Gobierno trabajará "como hasta ahora" y recuerda que en los dos años de legislatura la Cámara Baja ha aprobado más de 40 leyes.

Entre los planes del ejecutivo para mostrar que quiere seguir impulsando nuevas normas, en las próximas semanas tiene previsto presentar los nuevos Presupuestos Generales del Estado a pesar de no contar en estos momentos con los votos necesarios.

00.40 min El Gobierno mantiene "mano tendida a Junts" y pide que elija