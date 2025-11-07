El Gobierno mantiene la "mano tendida" a Junts y admite la "dificultad" de gobernar sin mayoría
- La portavoz del Gobierno recuerda que el Congreso ha aprobado más de 40 leyes en esta legislatura
- Sumar insta a Junts a decidir "si quiere ser útil para Cataluña o para el PP y VOX"
El Gobierno no tira la toalla para mantener viva la legislatura e insiste en que continuará dialogando con todas las fuerzas parlamentarias. "Mano tendida a Junts", ha remarcado la portavoz del ejecutivo, Pilar Alegría, este viernes desde Zaragoza. "Cuando gobiernas sin mayoría te lleva a tener que hablar y dialogar", ha insistido ante las preguntas de los medios.
El bloqueo de todas las leyes en el Congreso anunciado este jueves por parte de los de Puigdemont dificulta la acción legislativa, un hecho que ha admitido Alegría: "Somos conscientes de la dificultad de no gobernar con mayoría absoluta". Sin embargo, ha sostenido que el Gobierno trabajará "como hasta ahora" y recuerda que en los dos años de legislatura la Cámara Baja ha aprobado más de 40 leyes.
Entre los planes del ejecutivo para mostrar que quiere seguir impulsando nuevas normas, en las próximas semanas tiene previsto presentar los nuevos Presupuestos Generales del Estado a pesar de no contar en estos momentos con los votos necesarios.
Sumar pide a Junts que elija
Desde Sumar muestran respeto por la decisión anunciada por Junts este jueves a pesar de que crean que es perjudicial para el conjunto de la ciudadanía. "Junts tiene que decidir si quiere ser útil para Cataluña o si quiere ser útil para el PP y VOX", ha apuntado la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz.
"¿Se puede gobernar? Sí, absolutamente. ¿Es lo deseable? No", ha dicho Díaz, quién ha recordado que el bloqueo de Junts impedirá que vayan a votación medidas que pueden beneficiar a la clase trabajadora.
También desde Sumar su portavoz, Lara Hernández, ha tildado de "escenificación política" y de "estrategia suicida" la decisión anunciada por Míriam Nogueras, y ha recordado que su formación ha trabajado para que se cumplan los acuerdos con la formación independentista.
En una entrevista en Las Mañanas de RNE, Hernández ha insistido en que "bloquear sistemáticamente medidas progresistas que mejoran la vida de los catalanes" no es la mejor manera parta trabajar por sus intereses.