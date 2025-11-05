Lobato y Sánchez Acera desvinculan a Moncloa y a la Fiscalía de la filtración de los mails del novio de Ayuso

El exlíder del PSOE de Madrid Juan Lobato y la ex cargo de Presidencia del Gobierno Isabel Sánchez Acera han desvinculado este miércoles a Moncloa y a la Fiscalía General del Estado de la filtración de los mails del caso de fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Ambos han declarado este miércoles como testigos en el Tribunal Supremo en la tercera jornada del juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos de la pareja de Díaz Ayuso.

Lobato ha desvinculado por completo a Moncloa de la filtración, y ha negado haber recibido "nunca", cuando era líder del PSOE de Madrid, ninguna instrucción u orden sobre política en Madrid. Si bien, ha precisado que había cierta "coordinación política" con el PSOE nacional en asuntos políticos de Madrid que afectaran a nivel nacional.

Preocupado por el "origen" A preguntas de las partes, Lobato ha reconocido que le preocupaba el "origen" del pantallazo con el mail en el que la defensa de González Amador pedía un pacto con la Fiscalía, por lo que quiso saber de dónde venía por "prudencia". "Si salía primero con el mail, me dirían que de dónde lo he sacado. Algunos analistas podrían pensar que vendría de la Fiscalía", ha explicado. Preguntado sobre por qué le dijo a Sánchez Acera que podía parecer que se lo "ha dado la Fiscalía", Lobato ha rechazado que se refiriera la Fiscalía General del Estado. También ha querido dejar claro que no conoce a nadie en esa institución, por lo que, "en absoluto" lo recibió por esa vía. Pilar Sánchez Acera, que entonces era secretaria de Política Institucional del PSOE de Madrid y jefa de gabinete de Óscar López, quien, a su vez, era director de gabinete de Presidencia del Gobierno, fue quien le envío la mañana del 14 de marzo de 2024 el pantallazo con el correo que centra este juicio para que lo pudiera usar en la sesión de control a Díaz Ayuso de aquel día. Ante ese pantallazo, Lobato ha explicado que requirió a la propia Sánchez Acera por el origen del mismo y que estuvieron hablando por WhatsApp porque ella era secretaria de Política Institucional del PSOE madrileño, y no por ser trabajadora de Moncloa, y que solo le dijo que estaba en los medios. También ha relatado que escribió al entonces secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallés, quien declaró este martes, por ser la persona que estaba al tanto de "todo lo que se publicaba en los medios" por su cargo, pero ha indicado que nunca recibió respuesta por su parte. El exlíder socialista ha asegurado que no llegó a saber su procedencia. A su salida del Tribunal Supremo, Lobato ha asegurado que le parecía "una vergüenza que se defraude fiscalmente", que se propaguen "bulos", así como ha calificado de "incorrecto" que "se revelen datos de carácter reservado, lo haya hecho quien lo haya hecho". 05.34 min Juan Lobato: "Aquí lo importante es la verdad y la ley"

Sánchez Acera asegura que recibió el pantallazo de un periodista Tras el interrogatorio a Lobato ha comenzado el de Sánchez Acera, quien también ha desvinculado a Moncloa o la Fiscalía General del Estado de la filtración. La excargo de Moncloa ya aseguró durante la fase de investigación que no recordaba quién le envió el pantallazo con el 'email' de la defensa de González Amador, pero descartó que fuera Presidencia del Gobierno o la Fiscalía General del Estado. Y este miércoles, a preguntas de las partes, ha afirmado que fue un periodista de política regional, sin poder indicar de qué medio era, alegando que no lo recordaba, pero ha precisado que "en absoluto" el origen fuera la Fiscalía General del Estado. Sánchez Acera ha argumentado que en los ocho meses que pasaron desde que envió el pantallazo hasta que estalló el asunto, cambió de terminal en septiembre de 2024 al cambiar de ocupación y no guardaba las conversaciones, por lo que no pudo contrastarlo. La excargo de Moncloa también ha apuntado que envió el pantallazo a Lobato en calidad de secretaria de Política Institucional del PSOE de Madrid y porque él era su superior jerárquico. También ha hecho hincapié en que "nunca" tuvo el correo en el que se centra el juicio, el del 2 de febrero de 2024. En este punto, ha explicado que lo que recibe ella y reenvía a continuación a Lobato era un pantallazo que no tenía fecha, ni remitente, ni destinatario. Asimismo ha negado que habérselo enviado a alguien más que no fuera Lobato. "En ningún momento recibo ni tengo en mi poder el correo de 2 de febrero, objeto de investigación. Recibo una imagen de un documento distinto", ha afirmado Sánchez Acera. La declaración de Lobato y Sánchez Acera tiene lugar después de que este martes el ex secretario de Comunicación Francesc Vallés negara haber dado instrucciones a la Fiscalía General del Estado para que filtrase información relativa a González Amador. González Amador acusa al FGE de "matarle" al publicarse el mail: "Pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España"