Sánchez Acera desvincula a Moncloa del correo del novio de Ayuso y asegura que le llegó por la prensa

La exasesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera ha asegurado este miércoles en el Tribunal Supremo que el mail en el que Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reconocía haber cometido delitos fiscales le llegó por la prensa, y que lo reenvió al exlíder del PSOE de Madrid Juan Lobato sin que Moncloa le diera orden alguna en ese sentido.

Según han informado fuentes jurídicas, Sánchez Acera ha declarado como testigo ante el juez del Tribunal Supremo que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por un supuesto delito de revelación de secretos por la filtración de ese correo electrónico.

La declaración de este miércoles ha tenido lugar a petición de la acusación popular que ejerce Manos Limpias. El magistrado entendió que su comparecencia sería útil para esclarecer "el recorrido que pudo haber tenido el correo del 2 de febrero de 2024 hasta su aparición en la mañana del día 14 de marzo en el digital 'ElPlural.com', y en qué circunstancia circuló a través de personas por las que pudo haber pasado".

El instructor dio este paso meses después de interrogar el pasado noviembre como testigo a Lobato, quien aseguró que Sánchez Acera le había enviado el correo en cuestión. Ese día, el exlíder del PSOE madrileño entregó voluntariamente tanto su teléfono móvil como el acta notarial que levantó con el contenido del mismo, para que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pudiera contrastar el contenido de ambos.

Recibió un "pantallazo" del mail

La que fuera asesora de Moncloa ha declarado que recibió un "pantallazo" -no el correo- en el que Alberto González Amador reconocía estos delitos y en el que no se veía ni el remitente ni en el destinatario, ya que venía tachado. Así, ha dicho que esta información no le llegó del fiscal, ni de la Fiscalía ni de Moncloa.

La actual 'número dos' del PSOE de Madrid ha explicado en sede judicial que ni conoce al jefe del Ministerio Público ni a ningún fiscal. Así, ha descartado que le enviaran desde Fiscalía el correo electrónico con la carta donde la defensa del novio de Díaz Ayuso trasladó al fiscal que le investigaba por presuntos delitos contra Hacienda, Julián Salto, que era "voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos", en referencia a dos delitos fiscales.

Y ha añadido que ella ese pantallazo se lo envió, en calidad de 'número tres' de la Ejecutiva socialista madrileña -era secretaria de política institucional del PSOE madrileño- en aquel momento, a quien era entonces secretario general del partido en la Comunidad, Juan Lobato, y solo a él, para que lo usara contra Díaz Ayuso en la sesión de control de la Asamblea de Madrid prevista para ese mismo día, porque "era su trabajo".

Fuentes jurídicas han añadido que la testigo no ha sabido precisar qué persona concreta fue la que le envió ese documento y que ha subrayado que fue algo que no se comentó en el partido.

También ha declarado este miércoles en el Supremo como testigo el fuera secretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés, quien ha asegurado que no tiene casi trato con Sánchez Acera. Según fuentes jurídicas, Vallés ha explicado que le mandó noticias de prensa a Lobato para que estuviesen atentos en la Asamblea de Madrid, pero que él en ese momento estaba más centrado en las elecciones catalanas.

Asimismo ha mostrado su disposición a entregar el móvil si fuera necesario, y que aunque cambió de dispositivo conserva los mensajes de WhatsApp.