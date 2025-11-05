Bolaños lamenta la "difamación evidente" contra Torres y Feijóo insiste: "Está relacionado con una trama corrupta"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado que el último informe de la Unidad Central Operativa demuestra la "difamación evidente" que ha sufrido durante los últimos meses el titular de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Frente a esta valoración, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido en que el ministro "está relacionado con una trama corrupta".

En estos términos se han pronunciado el Gobierno y la oposición tras el documento de la Guardia Civil que refleja conversaciones sobre la compra de material sanitario durante la pandemia entre el entonces presidente de Canarias y Koldo García, mano derecha del exministro de Transportes José Luis Ábalos.

"Se han dicho cosas horribles del ministro Torres y ni rastro de ellas en el informe de la UCO", ha sostenido Bolaños, quien considera que el escrito permite reflexionar sobre "la difamación que tienen que sufrir los políticos progresistas en este país".

En este contexto, Bolaños ha apelado al Partido Popular para que se disculpen con premura con el ministro: "Solo espero que todas las personas que le han difamado durante meses le pidan perdón. Hoy, no mañana, hoy".

El PP ve necesario apartar a Torres por "higiene democrática" Sin embargo, para el Partido Popular el informe de la Guardia Civil sí pone de manifiesto una posible implicación de Torres en el caso Koldo: "Es una vergüenza que esté como ministro, una persona que está relacionada con una trama corrupta", ha criticado Feijóo. El dirigente de los populares considera que la decencia en política no es un requisito, sino algo "inexcusable". Por tanto, alguien que tenga la "sospecha o la duda sobre la decencia, no se puede dedicar a la política". En la misma línea, el secretario general del PP, Miguel Tellado considera que "todo lo que se ha publicado tiene una gravedad suficiente como para que Torres sea apartado por higiene democrática" del Gobierno de España. A su juicio, el ministro está "un poco aliviado" porque cree que pueden salir más cosas: "Estoy seguro de que saldrán en algún momento".