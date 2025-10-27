Un tribunal de París juzga a los 10 acusados del ciberacoso a Brigitte Macron

Diez personas, entre ellas una médium y dos personajes asociados a las teorías conspiranoicas en internet, se sientan desde este lunes en el banquillo del Tribunal Correccional de París por el acoso en internet a Brigitte Macron, la esposa del presidente de Francia, al propagar la idea de que es un hombre.

El proceso, que se celebra este lunes y martes sin la presencia de la primera dama, representada por dos abogados, ha despertado una gran expectación mediática, con una nube de cámaras a la entrada de la sala del tribunal y cerca de una treintena de periodistas en la sala de audiencias.

Debido al limitado aforo, decenas de curiosos que hacían cola se han quedado sin poder entrar.