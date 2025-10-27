El tiempo hoy lunes 27 de octubre en España: Andalucía, Cataluña y la Región de Murcia, en aviso por lluvias y oleaje
- Los termómetros continúan bajando, especialmente en la costa sur andaluza y el nordeste interior
Las lluvias, acompañadas en algunos casos de tormentas, seguirán siendo las grandes protagonistas en el suroeste peninsular este lunes. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo en Andalucía y en la Región de Murcia por fuertes precipitaciones que podrían ir acompañadas de tormentas, y en Cataluña por fuerte oleaje.
Asimismo, los termómetros continuarán desplomándose, especialmente en la costa sur de Andalucía e interiores del nordeste de la península.
Día lluvioso en el tercio sur peninsular
La inestabilidad se mantendrá en el tercio sur, dejando, además de lluvias y tormentas en algunos puntos del suroeste, cielos muy nubosos. También se irá formando nubosidad baja en zonas próximas a litorales al final del día.
Por el contrario, la Aemet prevé un aumento de la estabilidad en el tercio norte de la península que, aunque dejará abundante nubosidad baja matinal, tenderá a poco nuboso o despejado, excepto en el extremo oriental del Cantábrico y norte de Navarra. En estas dos zonas las nubes serán más persistentes y con probabilidad de alguna lluvia o llovizna débil. Los cielos estarán más despejados en el centro peninsular.
En Canarias habrá predominio de nubosidad media y alta, con algunas nubes bajas por la mañana. Se prevén bancos de niebla matinales en zonas bajas del centro de Castilla y León, así como en zonas de La Mancha.
Los termómetros continúan desplomándose
Las máximas irán en descenso en la costa sur de Andalucía e interiores del nordeste peninsular, y en ligero a moderado ascenso en el resto de la península y Baleares. Este cambio podrá ser localmente más notable en montañas del tercio norte peninsular.
Las mínimas también bajarán en el tercio sur peninsular y moderado en el resto y Baleares, mientras que en Canarias se prevén ligeros ascensos. Como es costumbre en esta época del año, se prevén las heladas débiles en los Pirineos y en zonas altas de la mitad norte.
Se espera que el viento sople flojo en general en la península y Baleares, siendo de componente norte en la vertiente norte atlántica y componente sur y este en la vertiente sur. En el Cantábrico predominará de la componente sur. Soplará de componente este en la vertiente mediterránea desde la Comunidad Valenciana hacia el sur, rolando a suroeste por la tarde. Se espera cierzo moderado con intervalos rachas muy fuertes en el bajo Ebro y en el mar Balear; intervalos de fuerte de tramontana en Ampurdán.
En Canarias, el viento soplará flojo del este, con predominio de brisas en las islas orientales y de oeste más intenso en las occidentales.
Pronóstico para los próximos días
La inestabilidad continuará este martes en la zona el oeste y sur peninsular, especialmente fuertes y persistentes en el oeste de Extremadura y Andalucía a últimas horas de la tarde. No obstante, la lluvia también podría extenderse a zonas del centro-este. También se esperan fuertes rachas de viento en cumbres de las islas occidentales en Canarias. Las temperaturas seguirán siendo bajas, aunque aumentando las máximas en zonas altas de la meseta Norte, del Cantábrico oriental y norte de Navarra.
Las precipitaciones serán generalizadas este miércoles. Estas podrían llegar a ser más persistentes en el sur y este de Castilla y León, meseta Sur y centro y oeste de Andalucía, así como en litorales sur andaluces, y el nordeste peninsular. Las máximas seguirán en descenso en la vertiente atlántica, Sistema Ibérico, Pirineos, interior de Cataluña y sur de Andalucía. No obstante, se esperan ascensos notables de las mínimas en la meseta Norte, zonas del Sistema Ibérico e interiores del Cantábrico.
La inestabilidad se irá desplazando hacia el nordeste durante la jornada del jueves, dejando precipitaciones que se irán debilitando. Sin embargo, un frente entrará por el oeste, dejando cielos muy nubosos o cubiertos con precipitaciones en la vertiente atlántica, sobre todo en el litoral gallego. Este se irá moviendo hacia el este, dejando lluvia y chubascos en la mitad occidental.
