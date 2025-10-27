El tiempo hoy lunes 27 de octubre en España: Andalucía, Cataluña y la Región de Murcia, en aviso por lluvias y oleaje

Las lluvias, acompañadas en algunos casos de tormentas, seguirán siendo las grandes protagonistas en el suroeste peninsular este lunes. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo en Andalucía y en la Región de Murcia por fuertes precipitaciones que podrían ir acompañadas de tormentas, y en Cataluña por fuerte oleaje.

Asimismo, los termómetros continuarán desplomándose, especialmente en la costa sur de Andalucía e interiores del nordeste de la península.

Día lluvioso en el tercio sur peninsular La inestabilidad se mantendrá en el tercio sur, dejando, además de lluvias y tormentas en algunos puntos del suroeste, cielos muy nubosos. También se irá formando nubosidad baja en zonas próximas a litorales al final del día. Mapa con la previsión del tiempo para el lunes 27 de octubre en la Península e islas. TIEMPO TVE Por el contrario, la Aemet prevé un aumento de la estabilidad en el tercio norte de la península que, aunque dejará abundante nubosidad baja matinal, tenderá a poco nuboso o despejado, excepto en el extremo oriental del Cantábrico y norte de Navarra. En estas dos zonas las nubes serán más persistentes y con probabilidad de alguna lluvia o llovizna débil. Los cielos estarán más despejados en el centro peninsular. En Canarias habrá predominio de nubosidad media y alta, con algunas nubes bajas por la mañana. Se prevén bancos de niebla matinales en zonas bajas del centro de Castilla y León, así como en zonas de La Mancha.

Los termómetros continúan desplomándose Las máximas irán en descenso en la costa sur de Andalucía e interiores del nordeste peninsular, y en ligero a moderado ascenso en el resto de la península y Baleares. Este cambio podrá ser localmente más notable en montañas del tercio norte peninsular. Las mínimas también bajarán en el tercio sur peninsular y moderado en el resto y Baleares, mientras que en Canarias se prevén ligeros ascensos. Como es costumbre en esta época del año, se prevén las heladas débiles en los Pirineos y en zonas altas de la mitad norte. Mapa con la previsión de las temperaturas mínimas para el lunes 27 de octubre en la Península e islas. GETTY Se espera que el viento sople flojo en general en la península y Baleares, siendo de componente norte en la vertiente norte atlántica y componente sur y este en la vertiente sur. En el Cantábrico predominará de la componente sur. Soplará de componente este en la vertiente mediterránea desde la Comunidad Valenciana hacia el sur, rolando a suroeste por la tarde. Se espera cierzo moderado con intervalos rachas muy fuertes en el bajo Ebro y en el mar Balear; intervalos de fuerte de tramontana en Ampurdán. En Canarias, el viento soplará flojo del este, con predominio de brisas en las islas orientales y de oeste más intenso en las occidentales.