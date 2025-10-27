Una acusación popular pide a la jueza de la dana que cite a Mompó por contradecirse en una entrevista con RTVE

Una acusación popular ha pedido a la jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, que vuelva a citar a declarar como testigo al presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, por contradecir su declaración judicial en una entrevista en CECOPI, les hores crítiques, el nuevo documental de RTVE sobre la tragedia que dejó más de 220 víctimas mortales en la Comunidad Valenciana.

En su entrevista, Mompó reconoce que la consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, era quien estaba al mando de la emergencia de la dana, y no los técnicos del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI). "La que dirigía era ella, no el president" Carlos Mazón, afirma.

El pasado mes de julio, Vicent Mompó declaró ante la jueza y desvinculó a Mazón del mensaje de texto que se mandó a la población a las 20.11 horas del 29 de octubre, cuando muchas localidades ya estaban inundadas. Entonces fue convocado por unas declaraciones que había dado en La Sexta, en las que afirmó que habían consultado con el president de la Generalitat el contenido del mensaje ES-Alert que llegó a los teléfonos móviles.