Una acusación popular pide a la jueza de la dana que cite a Mompó por contradecirse en una entrevista con RTVE
- En declaraciones para el documental CECOPI, les hores crítiques, reconoce que Pradas era quien dirigía la emergencia
- El pasado mes de julio, Mompó declaró ante la jueza y desvinculó a Mazón de la alerta que se envió a la población
Una acusación popular ha pedido a la jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, que vuelva a citar a declarar como testigo al presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, por contradecir su declaración judicial en una entrevista en CECOPI, les hores crítiques, el nuevo documental de RTVE sobre la tragedia que dejó más de 220 víctimas mortales en la Comunidad Valenciana.
En su entrevista, Mompó reconoce que la consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, era quien estaba al mando de la emergencia de la dana, y no los técnicos del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI). "La que dirigía era ella, no el president" Carlos Mazón, afirma.
El pasado mes de julio, Vicent Mompó declaró ante la jueza y desvinculó a Mazón del mensaje de texto que se mandó a la población a las 20.11 horas del 29 de octubre, cuando muchas localidades ya estaban inundadas. Entonces fue convocado por unas declaraciones que había dado en La Sexta, en las que afirmó que habían consultado con el president de la Generalitat el contenido del mensaje ES-Alert que llegó a los teléfonos móviles.
Varias versiones sobre lo ocurrido el 29-O
Cuando la instructora le interrogó por las manifestaciones que habían sido televisadas, Mompó rehusó ratificarse y alegó que había estado hablando con el programa "hora y cincuenta minutos y lo que se emitió es menos". De este modo, argumentó que era un programa "manipulado" porque no se había emitido todo. Además, afirmó que "no sintió" que la entonces consellera fuera quien dirigía la reunión del CECOPI.
Según pudo confirmar en febrero TVE, varios técnicos del CECOPI exigieron enviar la alerta a la población en varias ocasiones entre las 18:00 y las 19:00. "¡Enviad ya de una puta vez la alerta!", le llegó a decir el presidente de la Diputación de Valencia a la exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas, quien según la Generalitat tenía la competencia de hacerlo. Mompó se expresó así después de que la Confederación Hidrográfica del Júcar advirtiera de que la presa de Forata podía colapsar.
Los testimonios contradecían también la versión de Pradas, que aseguró que no activaron antes el sistema Es-Alert porque "ningún técnico consideró en un primer momento que era necesario" con base en la información que tenían hasta el momento, según señaló el 7 de noviembre de 2024.
CECOPI, les hores crítiques reconstruye qué ocurría en la zona cero la trágica tarde del 29 de octubre mientras en el Centro de Coordinación de Emergencias seguía en marcha el debate sobre la alerta masiva que llegó "demasiado tarde", según la jueza, porque la mayoría de víctimas ya habían fallecido.