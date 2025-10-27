Más del 30% de los niños afectados por la dana siente aún miedo a las lluvias y tormentas

Más del 30% de los niños afectados por la dana que azotó Valencia el 29 de octubre de 2024 reconoce sentir aún miedo a la lluvia, las tormentas o los truenos, según el informe 'Con el barro en la mochila' elaborado por la ONG Save the Children junto a la Universitat de València.

El estudio, en el que se ha consultado a más de 2.300 familias afectadas por la histórica riada y a profesionales de los servicios sociales, de la educación, de las oenegés y a responsables políticos, revela también que aproximadamente el 24% de los niños que viven en las zonas afectadas sigue teniendo problemas para dormir.

RTVE Noticias ha hecho un recorrido por La Torre, Alfafar, Benetússer, Massanassa, Catarroja y Albal para ver las cicatrices que dejó una dana convertida en pesadilla para los que allí viven o vivían, ya que este episodio de lluvias e inundaciones dejó 229 personas fallecidas, nueve de ellas niños y niñas, y 200.000 niños y niñas afectados.

El informe indica que se han producido cambios en el comportamiento de estos pequeños, como mayor ansiedad o estrés persistente y dependencia de pantallas como mecanismo de escape.

11.53 min Informe semanal - La huella del barro

Falta de concentración y aislamiento social Los adolescentes manifiestan dificultades de concentración (12,4%), pasan más tiempo con dispositivos electrónicos (11,0%) y prefieren el aislamiento social (7,0%). Save the Children advierte de que el acompañamiento social y emocional de niños, niñas y adolescentes ha sido muy deficiente, y que se ha fiado todo a su capacidad de resiliencia. Actualmente, la principal preocupación de las familias (45,7%) es el estado emocional de sus hijos e hijas, según el documento. Además, la mitad de las familias (52,4%) reconoce que sus hijos e hijas han sufrido un retraso en el aprendizaje.

Las secuelas de no poder ir a la escuela El estudio también indica que no poder asistir a la escuela ha afectado particularmente al estado emocional (71,6%) y relacional (33,3%) del alumnado. Asimismo, los niños, niñas y adolescentes de los municipios afectados por la emergencia han dejado de realizar actividades deportivas (45,4%), al aire libre (28%), recreativas o culturales (25%) y extraescolares (24,7%). "Ante cualquier emergencia, como la que vivimos en Valencia, es crucial que los centros educativos se reabran cuanto antes. En un contexto de crisis, ir a la escuela ayuda a recuperar un sentido de normalidad y esperanza para esos niños y niñas", explica el director de Save the Children en la región, Rodrigo Hernández. La organización ha echado en falta también que la administración habilitara más espacios seguros, protectores y de buen trato hacia la infancia y la adolescencia para reducir el impacto psicoemocional. 'Con el barro en la mochila' muestra que casi el 15% de las familias encuestadas perdió su vivienda y que una de cada cuatro considera que su hogar es ahora menos seguro para los niños, niñas y adolescentes que antes de la dana. La dana desbordó las previsiones: el 40% de los edificios inundados no estaba en zona de riesgo Jaime Gutiérrez Además, cuatro de cada cinco familias (80,3%) residentes en los municipios de la zona cero viven en edificios aún con reparaciones pendientes o directamente en viviendas muy afectadas, pero en las que se ven obligadas a seguir residiendo.