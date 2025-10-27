Más del 30% de los niños afectados por la dana siente aún miedo a las lluvias y tormentas
- Según el informe 'Con el barro en la mochila' elaborado por la ONG Save the Children junto a la Universitat de València
- El 24% de los niños que viven en las zonas afectadas sigue teniendo problemas para dormir y aumenta el estrés
Más del 30% de los niños afectados por la dana que azotó Valencia el 29 de octubre de 2024 reconoce sentir aún miedo a la lluvia, las tormentas o los truenos, según el informe 'Con el barro en la mochila' elaborado por la ONG Save the Children junto a la Universitat de València.
El estudio, en el que se ha consultado a más de 2.300 familias afectadas por la histórica riada y a profesionales de los servicios sociales, de la educación, de las oenegés y a responsables políticos, revela también que aproximadamente el 24% de los niños que viven en las zonas afectadas sigue teniendo problemas para dormir.
RTVE Noticias ha hecho un recorrido por La Torre, Alfafar, Benetússer, Massanassa, Catarroja y Albal para ver las cicatrices que dejó una dana convertida en pesadilla para los que allí viven o vivían, ya que este episodio de lluvias e inundaciones dejó 229 personas fallecidas, nueve de ellas niños y niñas, y 200.000 niños y niñas afectados.
El informe indica que se han producido cambios en el comportamiento de estos pequeños, como mayor ansiedad o estrés persistente y dependencia de pantallas como mecanismo de escape.
Falta de concentración y aislamiento social
Los adolescentes manifiestan dificultades de concentración (12,4%), pasan más tiempo con dispositivos electrónicos (11,0%) y prefieren el aislamiento social (7,0%).
Save the Children advierte de que el acompañamiento social y emocional de niños, niñas y adolescentes ha sido muy deficiente, y que se ha fiado todo a su capacidad de resiliencia.
Actualmente, la principal preocupación de las familias (45,7%) es el estado emocional de sus hijos e hijas, según el documento. Además, la mitad de las familias (52,4%) reconoce que sus hijos e hijas han sufrido un retraso en el aprendizaje.
Las secuelas de no poder ir a la escuela
El estudio también indica que no poder asistir a la escuela ha afectado particularmente al estado emocional (71,6%) y relacional (33,3%) del alumnado.
Asimismo, los niños, niñas y adolescentes de los municipios afectados por la emergencia han dejado de realizar actividades deportivas (45,4%), al aire libre (28%), recreativas o culturales (25%) y extraescolares (24,7%).
"Ante cualquier emergencia, como la que vivimos en Valencia, es crucial que los centros educativos se reabran cuanto antes. En un contexto de crisis, ir a la escuela ayuda a recuperar un sentido de normalidad y esperanza para esos niños y niñas", explica el director de Save the Children en la región, Rodrigo Hernández.
La organización ha echado en falta también que la administración habilitara más espacios seguros, protectores y de buen trato hacia la infancia y la adolescencia para reducir el impacto psicoemocional.
'Con el barro en la mochila' muestra que casi el 15% de las familias encuestadas perdió su vivienda y que una de cada cuatro considera que su hogar es ahora menos seguro para los niños, niñas y adolescentes que antes de la dana.
Además, cuatro de cada cinco familias (80,3%) residentes en los municipios de la zona cero viven en edificios aún con reparaciones pendientes o directamente en viviendas muy afectadas, pero en las que se ven obligadas a seguir residiendo.
Piden no dejar de lado a la infancia
Save the Children advierte de la importancia de no dejar de lado a la infancia en la reconstrucción del territorio, que a sus ojos se está impulsando sobre todo desde las infraestructuras y la reactivación económica.
"Es necesario reforzar la respuesta en ámbitos como el de la educación, la salud mental y el apoyo a familias en situación de vulnerabilidad, incorporando un enfoque preventivo y situando a los niños y niñas en el centro de las decisiones para garantizar sus derechos y fortalecer su resiliencia ante futuras emergencias", concluye el director de Save the Children en Valencia.