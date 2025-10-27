Enlaces accesibilidad
Más del 30% de los niños afectados por la dana siente aún miedo a las lluvias y tormentas

  • Según el informe 'Con el barro en la mochila' elaborado por la ONG Save the Children junto a la Universitat de València
  • El 24% de los niños que viven en las zonas afectadas sigue teniendo problemas para dormir y aumenta el estrés
RTVE.es/ EFE

Más del 30% de los niños afectados por la dana que azotó Valencia el 29 de octubre de 2024 reconoce sentir aún miedo a la lluvia, las tormentas o los truenos, según el informe 'Con el barro en la mochila' elaborado por la ONG Save the Children junto a la Universitat de València.

El estudio, en el que se ha consultado a más de 2.300 familias afectadas por la histórica riada y a profesionales de los servicios sociales, de la educación, de las oenegés y a responsables políticos, revela también que aproximadamente el 24% de los niños que viven en las zonas afectadas sigue teniendo problemas para dormir.

RTVE Noticias ha hecho un recorrido por La Torre, Alfafar, Benetússer, Massanassa, Catarroja y Albal para ver las cicatrices que dejó una dana convertida en pesadilla para los que allí viven o vivían, ya que este episodio de lluvias e inundaciones dejó 229 personas fallecidas, nueve de ellas niños y niñas, y 200.000 niños y niñas afectados.

Una calle, seis pueblos: recorrido por las cicatrices de la dana, un año después
Una calle, seis pueblos: recorrido por las cicatrices de la dana, un año después SAMUEL A. PILAR (VALENCIA)

El informe indica que se han producido cambios en el comportamiento de estos pequeños, como mayor ansiedad o estrés persistente y dependencia de pantallas como mecanismo de escape.

No recomendado para menores de 7 años Informe semanal - La huella del barro | Ver
Informe semanal - La huella del barro

Falta de concentración y aislamiento social

Los adolescentes manifiestan dificultades de concentración (12,4%), pasan más tiempo con dispositivos electrónicos (11,0%) y prefieren el aislamiento social (7,0%).

Save the Children advierte de que el acompañamiento social y emocional de niños, niñas y adolescentes ha sido muy deficiente, y que se ha fiado todo a su capacidad de resiliencia.

Actualmente, la principal preocupación de las familias (45,7%) es el estado emocional de sus hijos e hijas, según el documento. Además, la mitad de las familias (52,4%) reconoce que sus hijos e hijas han sufrido un retraso en el aprendizaje.

Las secuelas de no poder ir a la escuela

El estudio también indica que no poder asistir a la escuela ha afectado particularmente al estado emocional (71,6%) y relacional (33,3%) del alumnado.

Asimismo, los niños, niñas y adolescentes de los municipios afectados por la emergencia han dejado de realizar actividades deportivas (45,4%), al aire libre (28%), recreativas o culturales (25%) y extraescolares (24,7%).

"Ante cualquier emergencia, como la que vivimos en Valencia, es crucial que los centros educativos se reabran cuanto antes. En un contexto de crisis, ir a la escuela ayuda a recuperar un sentido de normalidad y esperanza para esos niños y niñas", explica el director de Save the Children en la región, Rodrigo Hernández.

La organización ha echado en falta también que la administración habilitara más espacios seguros, protectores y de buen trato hacia la infancia y la adolescencia para reducir el impacto psicoemocional.

'Con el barro en la mochila' muestra que casi el 15% de las familias encuestadas perdió su vivienda y que una de cada cuatro considera que su hogar es ahora menos seguro para los niños, niñas y adolescentes que antes de la dana.

La dana desbordó las previsiones: el 40% de los edificios inundados no estaba en zona de riesgo
La dana desbordó las previsiones: el 40% de los edificios inundados no estaba en zona de riesgo Jaime Gutiérrez

Además, cuatro de cada cinco familias (80,3%) residentes en los municipios de la zona cero viven en edificios aún con reparaciones pendientes o directamente en viviendas muy afectadas, pero en las que se ven obligadas a seguir residiendo.

Piden no dejar de lado a la infancia

Save the Children advierte de la importancia de no dejar de lado a la infancia en la reconstrucción del territorio, que a sus ojos se está impulsando sobre todo desde las infraestructuras y la reactivación económica.

"Es necesario reforzar la respuesta en ámbitos como el de la educación, la salud mental y el apoyo a familias en situación de vulnerabilidad, incorporando un enfoque preventivo y situando a los niños y niñas en el centro de las decisiones para garantizar sus derechos y fortalecer su resiliencia ante futuras emergencias", concluye el director de Save the Children en Valencia.

