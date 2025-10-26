Abascal dice que Vox no va a entrar al debate de Junts de una hipotética moción de censura: "Es una trampa de Puigdemont"
- "No soy ningún lacayo de Puigdemont, como lo es Pedro Sánchez", ha afirmado el presidente de Vox
- "Estamos a favor de una moción de censura para convocar elecciones inmediatas. La defienda Feijóo o no", ha dicho
El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha dicho que no va a entrar al debate que ha planteado Junts de una hipotética moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque considera que es "una trampa de Puigdemont". "No soy ningún lacayo de Puigdemont, como lo es Pedro Sánchez", ha afirmado.
En declaraciones realizadas este domingo en Lanzarote, Abascal ha dicho que "los separatistas" hablan de moción de censura "porque están perdiendo el apoyo en Cataluña ante otras fuerzas políticas cansadas de la inmigración masiva e intentan sacar la cabeza, para lo cual tienen que chantajear para que el gobierno de España les dé algo más".
"Es una operación de propaganda de los separatistas que tanto daño han hecho a España", ha dicho Abascal, que ha añadido que "el día que se presente una moción de censura, si la presentan los que tienen números para hacerlo y no son los separatistas", Vox se pronunciará, pero siempre teniendo claro que harán "todo lo posible para echar a Pedro Sánchez".
"Nosotros hemos dicho lo mismo cada vez que se plantea este debate (...) Estamos a favor de una moción de censura para convocar elecciones inmediatas. La defienda (el presidente del PP, Alberto Núñez) Feijóo o no. Nosotros no hemos planteando nombres ni estamos haciendo un debate sobre eso", ha añadido.
Pero, ha insistido, el debate que está sobre la mesa desde el anuncio de Junts de que va a consultar a su militancia si rompe o no con el PSOE "es una trampa del separatismo". Desde su punto de vista, Junts solo busca "eludir su responsabilidad en la política migratoria de Cataluña, para que se hable de ellos, para obtener algo más del chantaje permanente a las instituciones españolas", algo en lo que Vox no va a participar.