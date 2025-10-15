Marruecos condena con penas de hasta 15 años a varios jóvenes por participar en las protestas de la Generación Z

El Tribunal de Apelación de Agadir, en el sur de Marruecos, ha condenado a al menos 15 jóvenes a penas de entre 3 y 15 años de cárcel, por su implicación en actos de violencia ocurridos al margen de las protestas de la Generación Z contra el Gobierno que estallaron en el país a finales de septiembre.

Según datos del Ministerio marroquí de Justicia publicados este martes, nueve jóvenes han sido condenados a 10 años de cárcel, dos a 15 años, uno a cinco años, otro a cuatro años y dos más a tres años. Sin embargo, la prensa marroquí coincide en que el total de sentenciados por estos disturbios son 17 y aumenta a tres los condenados a 15 años de prisión. También ha detallado que los 17 jóvenes fueron detenidos tras los actos de violencia que estallaron en la localidad de Ait Amira, al sureste de Agadir, en la noche del 1 de octubre.

El diario electrónico 'ledesk.ma' ha informado de varias pérdidas materiales tras los disturbios ocurridos en Ait Amira, con 100.000 habitantes, donde los enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas del orden han dejado tres agencias bancarias y varios vehículos saqueados, así como contenedores de basura incendiados.

Los cargos a los que se enfrentan los jóvenes incluyen robo con violencia "agravado por la nocturnidad", "destrucción y saqueo de bienes muebles con uso de fuerza", incendio de vehículos, daños a la propiedad pública y "ultraje y violencia contra funcionarios públicos durante el ejercicio de sus funciones". También "participación en una concentración armada" y pertenencia a organización criminal.