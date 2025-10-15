Marruecos condena con penas de hasta 15 años a varios jóvenes por participar en las protestas de la Generación Z
- Actos violentos, paralelos a las protestas, dejaron tres muertos y decenas de heridos
- La plataforma GENZ212 asegura que hay muchos jóvenes en prisión preventiva a la espera de juicio
El Tribunal de Apelación de Agadir, en el sur de Marruecos, ha condenado a al menos 15 jóvenes a penas de entre 3 y 15 años de cárcel, por su implicación en actos de violencia ocurridos al margen de las protestas de la Generación Z contra el Gobierno que estallaron en el país a finales de septiembre.
Según datos del Ministerio marroquí de Justicia publicados este martes, nueve jóvenes han sido condenados a 10 años de cárcel, dos a 15 años, uno a cinco años, otro a cuatro años y dos más a tres años. Sin embargo, la prensa marroquí coincide en que el total de sentenciados por estos disturbios son 17 y aumenta a tres los condenados a 15 años de prisión. También ha detallado que los 17 jóvenes fueron detenidos tras los actos de violencia que estallaron en la localidad de Ait Amira, al sureste de Agadir, en la noche del 1 de octubre.
El diario electrónico 'ledesk.ma' ha informado de varias pérdidas materiales tras los disturbios ocurridos en Ait Amira, con 100.000 habitantes, donde los enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas del orden han dejado tres agencias bancarias y varios vehículos saqueados, así como contenedores de basura incendiados.
Los cargos a los que se enfrentan los jóvenes incluyen robo con violencia "agravado por la nocturnidad", "destrucción y saqueo de bienes muebles con uso de fuerza", incendio de vehículos, daños a la propiedad pública y "ultraje y violencia contra funcionarios públicos durante el ejercicio de sus funciones". También "participación en una concentración armada" y pertenencia a organización criminal.
El colectivo GenZ212 se desvincula de la violencia
La Fiscalía avisó que actuaría con contundencia contra los actos vandálicos que se produjeron durante las manifestaciones en algunas localidades. Durante los altercados, reprimidos por la Policía, murieron tres personas y decenas resultaron heridas.
El Ministerio de Interior de Marruecos a cifrado en 400 los detenidos durante las protestas y la Fiscalía ha señalado que los sentenciados son unos 200. Según un reciente informe de la asociación Espacio Marroquí de Derechos Humanos, más de 100 personas están siendo procesadas en prisión preventiva en al menos ocho ciudades, otras 264 se encuentran en libertad condicional, y 29 casos más han sido archivados tras los disturbios relacionados con las protestas juveniles.
La plataforma GenZ212 (Generación Z más el prefijo telefónico de Marruecos) ha denunciado que todavía hay muchos jóvenes en prisión preventiva a la espera de juicio simplemente por tratar de manifestarse de forma pacífica y exigen su liberación.
Las protestas, convocadas por este grupo anónimo que se desvincula totalmente de la violencia, comenzaron el pasado 27 de septiembre con manifestaciones diarias en distintas ciudades del país para reclamar mejoras en sanidad y educación, aunque derivaron en algunos actos de violencia.